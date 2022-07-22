宏泰人壽建議 買癌症險前先自我評估

宏泰人壽今(22)日表示，由於生活習慣、壓力等多重因素交互影響，近年來罹癌人數逐年增加，建議民眾買癌症險前先自我評估，有家族病史的高風險族群更要慎選適合的保單。

依據台灣癌症登記中心公布的十大癌症年齡標準化發生率長期趨勢資料顯示，從1980年至2019年整體趨勢線呈現上升走勢，2019年癌症、不分性別的個案數為12萬人左右，比起1980年的1.5萬人多了八倍。

癌症的可怕眾所皆知，宛如不定時炸彈，隨時可能發生在你我身上，如何全方位的預防，是現代人必須面對的課題。

宏泰人壽直營業務部副總張秀娟表示，大多數民眾健康意識高，理解透過健康檢查、調整生活步伐、飲食作息習慣可防患未然，在經濟面普遍也有購買保險以未雨綢繆的觀念。

目前市面上癌症險不僅有分終身險及定期險，內容、功能也不同，從保險專業的角度來看，如何從各家令人眼花撩亂的醫療相關保險中，挑選出適合自己的保單才是重點所在。

宏泰人壽建議，在做癌症保險規畫時，可先自我評估、檢視自身的家族病史，如果是罹癌機率較大的高危險群，給付項目清楚明確的癌症險就會是相對適合的選擇。

張秀娟以自家所推出的宏泰人壽真健康防癌終身健康保險，及宏泰人壽好健康防癌醫療終身健康保險為例，同為防癌醫療終身健康保險，真健康提供初次罹癌一次性整筆給付，針對不同程度，癌症理賠有所不同，如經醫師診斷初次罹癌，在符合保單條款的原則下檢附相關證明，不必再耗費心力蒐集醫療單據，即可申請理賠給付。

好健康則針對癌症住院、癌症手術住院、癌症出院療養、癌症門診等提供理賠給付，另外也包含癌症放射線或化學治療保險金、癌症骨髓移植手術保險金等11項罹癌後的相關醫療保障，全方位關照治療癌症可能發生的費用支出。

張秀娟強調，規劃癌症相關保險跟定期健康檢查同樣重要，特別是有家族病史的高風險族群。癌症患者在治療過程中必須面對藥物副作用的不適、奔走醫院的舟車勞頓以及治療癌症龐大醫療費用，在合適的保險支撐下或可協助減輕經濟負擔與壓力，讓患者更專注於治療，早日恢復健康。