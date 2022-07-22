高利存款成功吸客 純網銀樂天銀宣布開戶數突破十萬

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導

樂天國際銀行今（22）日宣布，至7月開戶數已破十萬，銀行目標將在今年提供更多專案和服務來擴大其客戶群。

樂天國際銀行表示，今年樂天國際銀行推出很多活動，無論是開戶數、存款、放款，樂銀每月持續推出優惠專案，例如行動支付消費金額2%無上限現金回饋、滿足特定條件享有次月活儲年利率1.25%存額無上限、推薦朋友開戶新舊戶各享有500元現金回饋等優惠專案，均獲得客戶熱烈迴響並吸引忠實的客戶，開戶數於本月已破10萬戶。

樂天國際銀行同時表示，本行目標明確在台灣長久經營，設計適合客戶的產品及活動是業務成功的最關鍵因素，也藉此讓本行客戶享有更便捷的金融生活，並與客戶維持長遠的往來關係。

該行也特別強調，隨著國際邊境重新開放，全世界疫情趨緩，日本旅遊漸成話題，本行將瞄準哈日族期待重啟赴日本旅遊，該行將提供與日本市場與旅遊高度連結之產品與服務。若樂天國際銀行可與日本樂天生態圈深度合作，該行有信心持續擴大增加客戶數規模。

日本樂天銀行公佈111年初開戶數已破1,200萬；該行受益於股東日本樂天銀行在日本20多年的經營經驗，在業務上更重視資訊安全與穩定，並將相關成功經驗複製到台灣。

樂天 疫情

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