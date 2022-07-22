元大金發布首本TCFD報告書 宣示三項永續承諾

元大金控（2885）身為國際永續標竿企業，積極為後代推動更好的未來，2018年即導入氣候相關財務揭露（TCFD）框架，將氣候議題納入公司治理與經營戰略的一環，每年於永續報告書揭露氣候管理成效，今年進一步獨立發布「TCFD報告書」，強化氣候相關資訊揭露完整性及透明度，回應利害關係人期待，主動應對氣候變遷所帶來的風險與機會。

面對氣候變遷對自然生態、居住環境、經濟活動造成的嚴重威脅，各國積極設定減碳目標，將全球平均升溫控制在攝氏1.5度C內，金融業是低碳產業發展的重要推手，對於氣候行動的支持及低碳轉型的推動受各界重視，元大金控正視氣候變遷議題，透過積極行動，增加面對氣候風險的韌性。

為強化氣候風險管控機制，元大金控針對投資部位設定氣候風險值門檻，並每月進行監控，同時增訂排除名單條款明訂禁止往來的投融資產業，有效將氣候因子納入日常營運及決策考量，並透過氣候風險量化模型及情境分析，探討氣候變遷所造成的財務衝擊，擬定因應措施及策略，同時積極朝淨零碳排邁進，依循科學基礎減碳目標(SBT)方法學務實設定目標，從自身營運到金融業最關鍵的投融資部位，皆訂定減排策略及路徑，真正落實低碳策略，展現對抗氣候變遷的決心。

矢志成為引領社會和環境變革的力量，元大金控提出淨零碳排、永續金融及人才培育等三項永續承諾，並訂定短、中、長期目標，公開揭露在今年出版的永續報告書中，未來將配合永續發展策略藍圖，滾動式修正執行步伐，達成集團永續目標。

越重視ESG的公司，具有越強的抵抗力和恢復力，元大金控將ESG理念融入企業文化與營運策略，以持續創造永續影響力為目標，依據全面影響衡量與管理（Total Impact Measurement and Management, TIMM）專案架構，結合ESG管理思維，從經濟、稅務、社會與環境四個面向，衡量正負向影響；2021年全集團透過投融資活動所帶動的經濟價值、員工投入發展及社會凝聚與投資創造的社會福祉等正向影響力，帶動整體永續影響價值約1.68兆元，發揮金融影響力。

元大金控作為地球公民的一份子，將持續以落實與推動永續金融業為首要任務，關注利害關係人與創造社會長期效益，推展與實踐永續發展策略與行動計畫。