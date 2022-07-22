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聯強認列一次性評價利益 約67億元

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

聯強（2347）昨（21）日晚間公告，子公司Peer Developments Ltd.對ConcentrixCorporation之影響力降低，由權益法投資改為按公允價值衡量之金融資產，依IFRS國際會計準則對會計處理改變之規定，需認列一次性評價利益及估列相關稅負後，約新台幣67億元。由於並未實際處分，故屬於未實現利益。

聯強指出，聯強子公司Peer因對CNXC喪失重大影響力，決議將對CNXC投資的會計處理由「採用權益法之投資」變更為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」。上述金額係暫估數，實際數將以本公司依規定公告之財務報告為準。

Concentrix 原為聯強另一轉投資新聚思（SYNNEX Corporation）旗下子公司，新聚思並在2020年12月正式分拆為Synnex Corporation與Concentrix兩家上市公司。

聯強 新台幣

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