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中信中國債7-10 8月25日起終止櫃檯買賣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中國信託投信經理的中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF證券投資信託基金 (00796B)受益憑證將自8月25日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，由於該基金今年6月21日淨資產價值最近30個營業日平均值低於新台幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，經中國信託投信向主管機關申請終止該等基金的信託契約並獲得核准，依據櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條之13規定終止櫃檯買賣。

中國信託投信於該基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢中國信託投信網站（http://www.ctbcinvestments.com）。

中國信託 櫃買中心

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