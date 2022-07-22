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凱基證券首創 財管帳戶線上申購ETF IPO

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

凱基證券數位金融再躍升，國內首創結合財管帳戶服務，即日起推出ETF IPO線上申購的新功能，解決以往申購流程繁瑣等客戶痛點。首檔結合凱基投信推出「凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)」（股票代號：00915）IPO線上申購，募集期間自7/21起至7/27止，讓客戶不需臨櫃申辦也能搶得投資先機，再添理財新利器。

凱基證券觀察到，客戶以往想要參與ETF首次公開發行申購，會遇到四大痛點，包含必須配合臨櫃營業時間、花費交通時間及費用，現場等待作業耗時以及需填寫多份紙本申請書，申購流程相當不容易。凱基證券秉持「致力于您的富足人生」的品牌精神，推出全新ETF IPO線上申購功能，募集期間內都能24小時線上辦理，幫投資人省下時間，更不受申辦地點限制。

全新的ETF IPO線上申購功能，展現出凱基證券深耕數位金融的優勢，客戶只要完成證券、複委託、財管「三合一」線上開戶，登入財富管理系統輸入個人身分證號碼、密碼與通過憑證即可快速進行ETF IPO申購；若客戶擁有證券帳戶但尚無財管帳戶，透過「快e開」平台線上新增開設財管帳戶後，亦可輕鬆辦理ETF IPO申購，最快5分鐘就可以完成。

根據投信投顧公會的資料，台股ETF規模2022年6月底達到新台幣6,345億元，年成長55%，已成為投資人主要理財工具之一。凱基證券落實「以客戶為中心」的核心價值，推出ETF IPO線上申購功能，即可申購凱基投信「凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)」。

該基金不同於市面上的高股息ETF多數只以單一高股息因子做為篩選依據，所追蹤的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」是採用多因子篩選成分股。從上市櫃股票裡選出本業賺錢、獲利品質好，而且近期股價表現不差的個股，加入波動因子排序，挑出30檔波動低且股息高的大公司，再以股息指標調整權重，搭配季配息機制，全方位滿足投資人需求。

凱基證 高股息 ETF

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