瞄準全球龍頭企業股債 元大全球優質龍頭平衡基金搶進

受全球央行政策牽動，2022年以來全球股、債市雙雙受到衝擊，不過危機就是轉機，修正後的美股、美債結合美元趨勢，成為極具投資價值一環。元大投信看準進場時機，推出全台首檔瞄準全球龍頭企業優質股債的跨國平衡型基金-「元大全球優質龍頭平衡基金」，主打「存好股、選好債」，協助投資人搶先布局甜蜜買點，將於8/18至8/24進行募集。

「元大全球優質龍頭平衡基金」聚焦全球龍頭企業優質股債，且完全不投資垃圾債，看好頂尖龍頭企業世界級競爭力，透過股債靈活配置攻守兼備的設計，主動參與投資機會，基金預計九月份起開始陸續進場布局。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示，全球股債資產在拉回後，價值投資的機會來臨。從歷史數據觀察，象徵全球股市表現的MSCI全球股市指數，過去40年共有9次波段下跌超過20%進入熊市，但在之後的6個月、1年與2年，分別平均上漲5.9%、13.6%與25.5%，反映跌深進場優勢。

而要撿當然要撿鑽石，統計全球龍頭股在利空後的回漲表現，較中小型股更優，如2018年美中貿易戰、2020年全球疫情造成全球股市重挫後，象徵全球百大企業的標普全球100指數，收復跌幅的速度大幅快於MSCI全球中型股、全球小型股指數，突顯全球龍頭企業營運深具抗震性，適合逢低買進並長期持有。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，現階段想要低接全球龍頭企業優質股債，又要應對全球景氣潛在波動，透過平衡型基金是控管風險的最佳方式之一，由於股票與優質債券間存在負相關關係：龍頭企業股票在經濟成長階段具備領漲爆發力，優質債券在經濟逆風階段擔任資金避風港，因此兩者搭配可在報酬率與波動率取得平衡。根據理柏資訊回測過去五年資料(2017/5/31~2022/5/31)，100%標普全球100指數的年化波動率為15.1%，但以股7債3比例搭配優質債券後，可將年化波動率降低至11.9%。

「元大全球優質龍頭平衡基金」採主動式操作，優勢在於股票與債券配置比例有極大彈性，例如在景氣順風階段，股票比例最高可達90%，降低現金、債券比重；反之，股票則可降至10%，並拉高現金、債券配置，追求達到資產長期平穩增長的目標。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊分析，「漲時重勢，跌時重質」，長期來看股債雙殺的情況並非常態，現在適合著手布局因市場恐慌錯殺的優質標的，一旦市場情緒恢復正常，資金勢必率先重返優質龍頭企業，現在搶進甜蜜買點的好機會，加上強勢美元牽動資金潮流向，美股、美債搭配全球各國的優質成長企業是目前操作主軸。