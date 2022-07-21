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券商期貨納管「金金分離」！五券商五董事遭禁止再兼職

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

為控管金融機構之間兼任的利益衝突、並參酌銀行與保險業規定，金管會將券商、期貨商董監事等納管「金金分離」，全面禁止董監事、或其關係人，再兼任其他金融機構，但金控下的母子公司、及政府直接或間接100%持股者這兩大情況可排除適用。

據金管會調查，目前有5家券商共5位董事有兼任情況，金管會已要求該5人只能續任到屆滿，任期屆滿就需做調整。

金管會晚間預告「券商負責人及業務管理規則」及「期貨商負責人及業務管理規則」兩大修正草案，有五大修正重點，最大影響是禁止券商和期貨商董監事、或其關係人，再兼任其他金融機構董監事。

目前券商和期貨商董、監事或其關係人，只有禁止兼任券商或期貨商被投資標的公司負責人，對兼任其他金融機構、或非金融機構則無限制。

證期局副局長張子敏說，鑒於國內集團經營模式愈趨普遍，董事、監察人多由法人股東代表或代表人擔任，為落實金融機構間兼任的利益衝突控管，參酌銀行及保險業規定，全面禁止券商和期貨商董監事、或法人董監事本人或其關係人再兼任金融機構，等於將券商期貨商也納入「金金分離」。

他說，目前共有5家券商共5位董事有兼任其他如投顧、票券、金控或證券董事的情況，這5人可續任到任期屆滿，屆滿就需要做調整。

二是，對券商、期貨商負責人(包括董事長、董監事和經理人)兼任「非金融機構」則增列考核。

張子敏說，一個董事兼任很多家公司的董事職務，可能無法專注在工作崗位上，因此要求業者內部須建立內部考核，例如是否可以兼顧本職、或把本職做好，金管會也會去了解各業者的考核機制，若不適當就會要求檢討。

他說，券商和期貨商負責人兼任非金融機構的家數並沒有設限，但目前依規定，禁止券商和被投資公司之間的兼任。

三是，增訂董事長應具備良好品德、領導經營能力及相關資格條件，換言之，過去券商期貨商董事長只須符合消極條件，未來得要符合「積極條件」。

四是增訂董事會負有選任及督導經理人職責，應督導證券商落實經理人的問責及建立相關制度；最後是，證券商業務人員在職訓練辦理方式給予彈性，增訂相關課程得由證券商自行辦理。

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