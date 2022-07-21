財部：5月青安撥貸102.7億元 創近4年半來新高

財政部統計處指出，今年上半年正值新完工房屋交屋潮，加上升息預期，激勵部分剛性自住需求進場，帶動5月份五大銀行新增房貸金額衝高，青安貸款也隨之倍增，5月撥貸金額102.7億元，高於近兩年月均值56億元，創107年1月以來首見超過百億元水準。

為減輕無自有住宅購屋成家之房貸資金壓力，政府99年12月推出青年安心成家購屋優惠貸款（簡稱青安貸款），目前已五度延長至今年底。財政部官員指出，青安貸款開辦以來陸續放寬條件，105年貸款額度由500萬元提高為800 萬元，加上利率降低，核貸金額達1762億元高點。

而106年至110年房價走升，各大商銀房貸利率維持低檔，青安貸款需求逐年下降，110年為646 億元；觀察平均每戶貸款金額，105年以前各年平均為363萬元，貸款額度提高之後，年平均為471萬元，增加109萬元。開辦至今年5 月底共協助32.4萬戶購屋，核貸總額達1兆3294億元。

官員說，今年受到全球通膨壓力升高影響，中央銀行已連續兩季分別升息1碼及半碼，但為兼顧民眾利息負擔，青安貸款現行利率按基準利率減少調升半碼，調整後，機動利率一段式為1.65%，二段式第1-2年為1.44%，混合式利率第1年為1.62%，並優惠至本年底止。