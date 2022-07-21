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人工智慧守住你的錢！央行：金融業導入AI有九大方向

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

中央銀行今（21）日指出，新冠肺炎疫情促進線上交易活動，突顯了數位轉型的價值。鑑於電腦雲端運算及儲存能力提升、可用數據應用遽增，以及演算法技術逐步成熟，已驅使金融機構運用AI相關技術於實務營運層面。目前AI應用於金融領域主要有九大方向。

央行今日在臉書粉絲專頁上以「金融業導入人工智慧（AI）的數位轉型應用」為題貼文指出，彙整金融穩定委員會（FSB）所發布報告，目前AI應用於金融領域主要如下：

1.認識客戶－利用自然語言處理及語意分析技術，辨識及蒐集客戶往來交易之風險。

2.身分辨識－以生物辨識技術作為客戶金融交易安全防護的方法。

3.簡化人工作業－運用影像辨識技術，簡化人工檢核財務文件之繁瑣作業。

4.提升信用評分系統－透過社群媒體及第三方支付商等其他數據擁有者，增加蒐集客戶行為資料，改善信用分級之準確性。

5.監測交易風險－分析客戶歷史交易行為，利用機器學習於監測交易風險模式，以辨識未來交易風險可能升高之帳戶。

6.智慧客服－簡化申辦流程及例行服務，並自動回覆消費者之諮詢。

7.理財諮詢－依據客戶不同財務目標及需求，規劃不同投資組合商品或服務。

8.精準行銷－分析各類顧客特性，區隔不同商品與訂價，提供差異化金融服務。

9.詐欺偵測－針對高敏感度之洗錢、資恐及理賠等行為，提供預警功能。

金融業導入AI技術主要目的為降低人工成本及提升作業效能，以及透過科技、金融、社群等三大範疇之串連，讓金融商品及服務透過不同管道傳送，而能更即時提供客戶所需的金融服務，進而帶給使用者更佳的金融體驗。

社群媒體 金融業 雲端運算

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