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獨居翁出清所有持股…群益證營業員拖延下單 成功攔截184萬詐騙案

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券嘉義分公司營業員吳美玲(中)成功阻止客戶受詐騙案，接受嘉義市市長黃敏惠(左)公開表揚。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券嘉義分公司營業員吳美玲(中)成功阻止客戶受詐騙案，接受嘉義市市長黃敏惠(左)公開表揚。(群益金鼎證券/提供)

詐騙案件頻傳，群益金鼎證券嘉義分公司營業員吳美玲阻止客戶受詐騙案，成功攔截184萬4,4319元，日前接受嘉義市市長黃敏惠公開表揚，該員協助防制詐欺有功，市長肯定群益員工機警反應熱心關懷，除公開表揚外，群益亦記功肯定該員工平時經營與建立良好顧客關係，進而有效攔截不法詐騙行為，以資鼓勵。

受表揚的之群益金鼎證券營業員吳美玲，於今年5月24日中午約莫12：30臨櫃辦理高齡87歲的獨居朱姓客戶業務，平時與客戶互動往來密切的吳美玲，得知朱姓客戶欲賣出帳上所有持股，異於往常交易行為，又見客戶反應支吾，故吳美玲當即深入詢問賣股原由並拖延下單，果決判斷遭受詐騙，分公司主管及同事也紛紛加入勸阻，惟朱姓老翁仍否認詐騙堅持賣出持股。

此時，營業員吳美玲當機立斷撥打165反詐騙專線，但因忙線未撥通立即改撥110報案，約12：40嘉義市警二分局新南派出所兩名員警到場接手勸阻，並於13：30接送至新南派出所製作筆錄，營業員吳美玲亦於15：00至新南派出所協助製作筆錄，至此朱姓客戶才恍然大悟遭詐騙，成功攔阻險遭詐騙之款項共計新臺幣184萬4,4319元。

嘉義分公司行員吳美玲平時熱心助人，對於客戶要求盡心盡力，秉持「Capital Care群益關心您」一貫的企業宗旨，來建立良好顧客關係，她總是站在顧客立場思考，將顧客關係經營視為黃金準則，知悉國內金融詐騙頻傳，尤其老人家經常受害，因此，時常提高警戒，以防養老退休用的財產蒙受大筆損失，故本次對民眾異常變賣股票之情形落實觀察，查覺異狀立即通知警方協助，即時攔阻民眾遭詐騙大筆款項，熱心義行堪為表率，除嘉義市政府由市長公開表揚外，公司也給予記功以資鼓勵。

詐騙集團手法推陳出新、日新月異，近期詐騙案件明顯增加，群益金鼎證券秉持誠實、正直、廉潔及操守，並時時關心客戶為客戶財富把關，在服務品質上積極負責，同時為客戶創造最大的附加價值，是公司同仁對客戶的基本態度，這次成功攔截詐騙案件，顯示出群益金鼎證券員工於防微杜漸及反詐騙敏感度訓練有素，未來也將持續加強呼籲宣導並與警方保持密切合作，積極辦理反詐騙工作，避免民眾財物損失。

詐騙集團 群益

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