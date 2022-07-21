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兆豐銀推出首張BT21信用卡 新戶前1年最高回饋2.1％

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
兆豐銀行今天推出全球首張BT21卡面信用卡。兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲（左）、兆豐銀行副總陳昭蓉（右）。記者巫其倫／攝影
兆豐銀行今天推出全球首張BT21卡面信用卡。兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲（左）、兆豐銀行副總陳昭蓉（右）。記者巫其倫／攝影

兆豐銀行今天宣布，發行「宇宙明星BT21信用卡」，獨家取得授權將BT21宇宙明星放上卡面，新戶申請電子帳單後一般刷卡消費可連續享有12個月最高2.1%「無上限」回饋，4大行動支付也可享有最高5%回饋，目標年底衝上10萬發卡量。

兆豐銀行副總陳昭蓉也說，兆豐目標整體動卡率向上提升至60％以上，盼擠進動卡率前10名。所謂活卡率為近6個月有動用的有效卡數占流通卡數的比重。

兆豐金天宣布推出BT21新卡，打出首新戶申請電子帳單後一般刷卡消費可連續享有12個月最高2.1%「無上限」回饋，舊戶則為0.6%：加上使用Apple pay、台灣pay、LINE Pay及街口支付等4大行動支付，新戶也可享有最高5%回饋，舊戶則有3.5%，今年9月底前辦卡刷滿2.1萬元，登錄後還能獲得「BT21登機箱」（限量4000組）。

兆豐銀信用卡處處長蔡秀玲表示，有別於一般市面刷卡消費高回饋卻設上限的作法，「宇宙明星BT21信用卡」新戶只要有申請電子帳單，核卡後連續12個月都可以享有「2.1%回饋無上限」的優惠，且過去兆豐新戶限制為終身未持有兆豐卡的規定，現在也開放為2019年後沒有持有兆豐卡的民眾，就符合新戶條件，想有實質優惠。

除此次BT21信用卡，兆豐銀前年就獲得肖像授權合約，發行BT21的VISA簽帳金融卡，今年111年更擴大發行，推出全台第一張「宇宙明星BT21信用卡」。蔡秀玲指出，還不能辦信用卡的族群，也能獲得超萌卡面，且一樣有推出活動，今年底前若為首次申辦BT21 VISA金融卡， 開卡後30日內，新增一般消費累積達2000元，即可獲得「BT21行李箱束帶」（需登錄）。

對於兆豐銀行信用卡策略，陳昭蓉說，目前信用卡策略主要以聯名卡效益最大，未來也會持續與財管業務結合，例如鎖定高齡族群，以信用卡結合樂活商城等策略。

兆豐銀行 信用卡 刷卡

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