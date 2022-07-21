兆豐推全台首張BT21信用卡 2.1%回饋無上限

兆豐銀行（2886）搶攻年輕市占率，宣布發行全台第一張「宇宙明星BT21信用卡」，除了眾多超萌的宇宙明星將占據整個卡面、徹底萌翻卡友外，還有高額回饋，申請電子帳單後，一般刷卡消費可連續享有12個月最高2.1%「無上限」的超強回饋，四大行動支付也可享有最高5%回饋，包括Apple pay、台灣pay、LINE Pay及街口支付。今年9月底前辦卡刷滿2.1萬元，登錄後還能獲得限量「宇宙明星BT21登機箱」。

兆豐銀行副總陳昭蓉表示，兆豐發展消金業務以來特別著重頂級客群及年輕族群的經營，對於前者不僅推出私人銀行，展現積極推動財管2.0的決心，對於後者更是特別打造內外兼具的「宇宙明星BT21信用卡」，希望能一舉擄獲年輕人的心。

在全世界都擁有超高人氣的「宇宙明星BT21」是LINE FRIENDS旗下的全球人氣卡通形象品牌，自發表以來成功吸引全球眾多年輕人喜愛，周邊商品囊括LINE貼圖、生活用品、居家商品及辦公室小物，每每推出都能吸引許多民眾購買，眾多產業也看好商機紛紛尋求合作機會，兆豐銀行更在全台金融產業中脫穎而出，不僅2020年成功獲得肖像授權合約發行VISA簽帳金融卡，今年更擴大發行，一舉推出全台第一張「宇宙明星BT21信用卡」。

兆豐信用卡處處長蔡秀玲表示，為了一炮打響這張年度重點新品，兆豐銀行不惜成本大開優惠之門，有別於一般市面刷卡消費高回饋卻設上限的作法，「宇宙明星BT21信用卡」新戶只要有申請電子帳單，核卡後連續12個月都可以享有「2.1%回饋無上限」的優惠，且過去兆豐新戶限制為終身未持有兆豐卡的規定，現在也開放為2019年後沒有持有兆豐卡者，就符合新戶條件。