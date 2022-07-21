兆豐銀推新卡 連12個月回饋2.1%無上限創紀錄

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行今天宣布發行全台第一張「宇宙明星BT21信用卡」，除了宇宙明星卡面設計，兆豐銀還提供高回饋，包括申請電子帳單一般刷卡消費可連續享12個月最高2.1%「無上限」的超強回饋，綁定Apple pay、台灣pay、LINE Pay及街口支付等四大行動支付，也可享有最高5%回饋，9月底前辦卡刷滿2.1萬元，登錄後再送限量「宇宙明星BT21登機箱」。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，兆豐銀今年第一張全新卡片「宇宙明星BT21信用卡」，鎖定年輕族群，高人氣的「宇宙明星BT21」是LINE FRIENDS旗下的全球人氣卡通形象品牌，吸引全球眾多年輕人喜愛，兆豐銀除了在2020年率先獲得肖像授權合約發行VISA簽帳金融卡，今年更擴大發行，推出全台第一張「宇宙明星BT21信用卡」。

兆豐銀信用卡處處長蔡秀玲表示，為打響這張年度重點新品，兆豐銀不惜成本，推出有別於一般市面刷卡消費高回饋卻設回饋金上限的作法，「宇宙明星BT21信用卡」新戶只要有申請電子帳單，核卡後連續12個月都可以享有「2.1%回饋無上限」的優惠，且過去兆豐新戶限制為終身未持有兆豐卡的規定，現在也開放為2019年後沒有持有兆豐卡的民眾就符合新戶條件，希望讓更多民眾可以一起入手超萌的BT21信用卡，享有最實質的回饋。