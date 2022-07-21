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永豐金證券 開創一站式投資管理新里程

經濟日報／ 記者周克威／即時報導

永豐金證券全新理財網登場，開創一站式投資與帳戶管理整合模式，囊括現貨、期貨、財富管理、複委託、結構型商品、衍生商品六大投資類產品，推出三大創新亮點「全球零時差交易平台、資產總覽帳務系統、新手上路教學」。

以客戶投資歷程出發，不論是人生第一筆交易的新手，還是進階佈局全球的高手都能滿足，以視覺圖像隨時掌握資產配置、損益及投資機會。

永豐金證券表示，數位轉型及持續優化創新獲得投資人肯定，目前電子交易佔比已達八成以上，自建投資教育平台-豐雲學堂，已累積1,500篇以上文章與影音，根據Similarweb網站排名分析，永豐金證券網域流量在台灣交易量前十大券商中排行第一，每月官網造訪數達百萬人次。

永豐金證券指出，全新改版新理財網，翻轉溝通思維以客戶投資歷程為出發，縱向從開戶、交易、帳務管理、到投資知識提升；橫向整合多元金融市場及產品，從新手到老手，從存股到全球佈局，一站式、簡單、清楚、直覺，打造符合投資人需求的服務模式。

永豐金證券新理財網，第一大亮點「全球交易零時差」，新官網的「理財商品總覽」中整合盤點六大類型33種的證券商品，針對各商品提供一站式入門介紹。六大投資類型分別為國內商品、海外商品、期貨、財富管理、結構型商品、衍生性商品，投資人可以有效率學習與掌握，在震盪局勢中建構資產分散的投資組合，讓財富累積之路更穩健。永豐金證券複委託業務一直位居業界領頭羊地位，全新官網提供台美股零時差即時報價平台，與美國那斯達克合作，為美股複委託投資人免費提供全美16家交易所資訊。

第二大亮點為「新資產總覽帳務服務」，提供一站式瀏覽全球證券帳務，包含台股、海外證券、期權、基金、債券、結構型商品，以圓餅圖呈現資產分布及損益。此外，台股庫存提供融資券庫存明細，更整合股票出借、借貸款項擔保品、信用擔保品，協助投資人善用借券與不限用途借貸，發揮證券資產的潛力產生借券收益與放大資金融通能力。

第三大亮點，提供24小時線上自助投資解惑平台「新手上路教學」，四步驟指引從開戶到下單交易、完成人生第一筆交易，學習台股、美股、與存股三大投資領域。

永豐金證券展現堅強的數位實力，已連續三年獲得國家品牌玉山獎肯定，今年勇奪八項大獎創下歷年最佳成果。永豐金證券新官網網址為www.sinotrade.com.tw，透過「一站式投資全球」理念為客戶帶來更優質的全球布局數位服務。

永豐金

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