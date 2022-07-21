華德動能與欣欣客運簽訂合約 採購16輛電動大巴

華德動能（2237）今日與欣欣客運於華德動能台中港區新廠簽訂16輛甲類電動低地板大客車採購合約，合約總金額1.615億元，預計於明年度分批交車。

華德動能表示，本次簽約是欣欣客運繼107 年5 月採購12 輛、109 年10 月採購22輛及今年6 月採購4 輛電動大巴後，第四次採購華德動能生產之電動巴士，欣欣客運合計已向華德動能採購54 輛電動大巴，顯見華德動能自主開發設計製造之電動巴士深獲客運業者信賴。

華德動能在國內市場部分，今年已簽約之110 年度示範型計畫105 輛電動巴士訂單，首批15 輛已於6 月份完成並交付首都客運，預計於下半年生產完成此105 輛示範型電動巴士;另111 年度示範型計畫，通過共計64 輛採用華德甲類電動大客車，後續將進行簽約，累計示範型取得169 輛電動巴士。

今年除了已交予三重客運8 輛及巨業交通2 輛㇐般型計畫電動巴士外，於今年6 月及今日與欣欣客運簽約合計20 輛電動大巴，尚有多筆㇐般型車輛訂單簽約中及持續爭取後續示範型計畫之車輛。

華德動能於今年7 月12 日完成15 億元聯貸案簽約，將用於因應持續大量接單生產電動巴士使用;中港廠於今年第三季正式啟用後，將是亞洲最先進的電動巴士智慧化工廠之㇐，充沛的資金與產能將是華德動能打進世界杯的重要基礎。