神達認列一次性評價利益 約68億元

神達（3706） 今 (21) 日發布代SSDL公告對Concentrix(CNXC)之持股意圖改變，由權益法投資改為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，需認列一次性評價利益及估列相關稅負後約68億元新台幣，屬於未實現利益。

神達指出，SSDL董事會基於對CNXC持股意圖改變，加之持股比例下降，已對該公司喪失影響力，決議將由權益法變更為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」。依IFRS規定，該權益法投資於「權益法」改為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」之日，需認列一次性評價利益及估列相關稅負後，約新台幣68億元。由於並未實際處分，故屬於未實現利益。同時，上述金額係暫估數，實際金額將以本公司依規定公告之財務報告為準。

神達是透過子公司Silver Star Developments Ltd. 持股Concentrix。Concentrix 原為神達另一轉投資新聚思（SYNNEX Corporation）旗下子公司，新聚思並在2020年12月正式分拆為Synnex Corporation與Concentrix兩家上市公司。