快訊

驚！玩SUP衰掉iPhone 13進海底 5小時後退潮美美現身沒問題

三軍聯訓基地戰車鑑定作業 兩兵遭砲管撞擊1傷1命危

痔瘡和大腸癌的排便出血有不同嗎？專科醫師教你依3指標分辨

神達認列一次性評價利益 約68億元

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

神達（3706） 今 (21) 日發布代SSDL公告對Concentrix(CNXC)之持股意圖改變，由權益法投資改為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，需認列一次性評價利益及估列相關稅負後約68億元新台幣，屬於未實現利益。

神達指出，SSDL董事會基於對CNXC持股意圖改變，加之持股比例下降，已對該公司喪失影響力，決議將由權益法變更為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」。依IFRS規定，該權益法投資於「權益法」改為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」之日，需認列一次性評價利益及估列相關稅負後，約新台幣68億元。由於並未實際處分，故屬於未實現利益。同時，上述金額係暫估數，實際金額將以本公司依規定公告之財務報告為準。

神達是透過子公司Silver Star Developments Ltd. 持股Concentrix。Concentrix 原為神達另一轉投資新聚思（SYNNEX Corporation）旗下子公司，新聚思並在2020年12月正式分拆為Synnex Corporation與Concentrix兩家上市公司

神達 上市公司 關稅

延伸閱讀

南山：資產體質良好

神達賣轉投資股 賺11億

南山人壽淨值下滑 寶成：對財務不至於有重大影響

業績發表 八家上市公司秀錢景

相關新聞

台韓匯率「死亡交叉」擴大 不利我國出口競爭力

國際清算銀行（BIS）7月20日公布最新統計，6月新台幣實質匯率指數連兩漲至110.53，創四個月新高，超前台灣主要貿易...

智慧經營／馬瑜明彎道超車 把市場變大

宏利投信在7月2日正式成為安本標準境外基金的台灣總代理人，負責在台灣核備共23檔境外基金銷售及相關客戶服務事宜，資產類別...

低用電企業 玉山金加入RE100

玉山金控正式成為RE100會員，為台灣首家以「低用電企業」身分獲准加入的金融業，積極推動再生能源使用，並承諾於二○四○年...

日圓...天天都便宜

美日貨幣政策背道而馳，貨幣身價走勢兩極化。國際清算銀行（BIS）最新公布數據顯示，相較於國際美元展翅高飛、6月實質匯率指...

台幣實質匯率指數 連二漲

國際清算銀行（BIS）昨（20）日公布最新統計，6月新台幣實質匯率指數連二個月上漲至110.53，創四個月新高，超前台灣...

壽險理賠給付 大減503億

七年前熱銷的繳費六年、保障終身的儲蓄險，去年都被提前解約了，牽動整體壽險業的壽險保單給付金額，在今年死亡人數創高下，卻是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。