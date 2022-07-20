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第三張紅單！台新銀保代又挨罰 苦吞690萬元罰鍰

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導
金管會金檢發現台新銀保代業務員有代替客戶填寫保險文件、且有不實代填的狀況，認為影響消費者權益且違規時間長，祭出90萬罰鍰。記者戴瑞瑤／攝影
金管會金檢發現台新銀保代業務員有代替客戶填寫保險文件、且有不實代填的狀況，認為影響消費者權益且違規時間長，祭出90萬罰鍰。記者戴瑞瑤／攝影

金管會金檢發現台新銀保代業務員有代替客戶填寫保險文件、且有不實代填的狀況，認為影響消費者權益且違規時間長，祭出90萬罰鍰。這也是台新銀保代過去七個月來，吃的第三張罰單，合計已吞下690萬元罰鍰。

金管會官員說，這是金檢保險公司發現台新銀保代業務員，有三大缺失，一、代客戶填寫、或勾選「外幣傳統型保單的客戶適合度調查表」、及「保戶投資風險適合度評估表」等表單。

二、業務員所代填寫要保書文件有勾選不實，三、客戶反映業務員未詳細說明商品。金管會認為影響保戶權益且違規時間長，因此開罰90萬元。

金管會才在去年底，金檢發現台新銀保代一家銷售通路，長達3~4年向安達產和友邦人壽這兩家保險業者，額外多收費破億元，此非常規費用、因時間長又龐大，金管會要求保險公司追回費用、還對台新銀保代開罰300萬元。

今年6月23日台新銀保代業務員對老人同天解約法巴人壽舊保單、又再投保法巴新保單時，業務員明知保費來源是「解約」卻沒確實填寫，且台新銀保代2020年5月和同年7~10月都有類似缺失，等於短時間「再犯」，開罰300萬元。

再加上這次又因保代業務員有替客戶不實代填情況，合計三次已開罰690萬元。

台新 金管會 保險

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