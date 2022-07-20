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協助客戶樂退 中壽打造退休理財規畫顧問團隊

經濟日報／ 記者仝澤蓉／台北即時報導
中壽於2021年起導入中華民國退休基金協會「RFA 退休理財規劃顧問」，累計至今已有321位業務菁英取得專業顧問資格，協助客戶打造全方位最佳退休規劃藍圖。圖/中壽提供
中壽於2021年起導入中華民國退休基金協會「RFA 退休理財規劃顧問」，累計至今已有321位業務菁英取得專業顧問資格，協助客戶打造全方位最佳退休規劃藍圖。圖/中壽提供

金融市場千變萬化，一般民眾如果想要規劃退休目標，除了提早準備、善用時間複利的力量以外，更可以尋求專業的理財顧問提供協助，運用最適切自己屬性的金融工具來達成理想退休生活。

中國人壽秉持「以客戶為中心」的精神，從客戶需求出發，自2021年起導入中華民國退休基金協會「RFA 退休理財規劃顧問（Retirement Financial Advisor）」，提升業務同仁壽險及退休理財規畫的專業能力，累計至今已有321位中壽業務菁英取得專業顧問資格，能協助民眾從風險保障、資產配置及高齡化趨勢等面向，打造全方位最佳退休規畫藍圖。

台灣人口結構持續改變加上平均餘命變長，根據國發會人口推估至2040年後台灣約有670萬的老年人口，平均每10個人就有三位年長者，在此情況下民眾一定要提前作好退休規畫與資產風險的雙重準備，以確保退休生活無虞，中壽為守護全齡與全民的現在及未來，積極導入「RFA退休理財規劃顧問課程」。

根據中華民國退休基金協會最新公告，中壽業務菁英佔2022年測驗及格人數的46%，為金融保險業之冠，迄今已累計321人取得退休理財專業顧問資格，具備資產傳承、退休理財、長照及醫療保障需求等專業知識與規劃能力，並結合完整多元的保險商品線，成為客戶退休保障及資產的風險守護者、悠然樂退的最佳幫手。

中壽認為，退休規畫成功的兩大因素，第一是提早開始準備；第二是有專家協助打造長期穩健退休方案，而觀察國內民眾，其實越來越能體認只靠政府或雇主退休金，恐無法滿足退休需求，因此期盼能及早投入退休理財與保障規劃，透過專家建議後，善用金融市場優質退休理財與保險商品，建立更完備退休保障安全網 。

中壽長期穩健經營，深耕永續發展，將公司治理及公平待客內化為企業文化，包括全球首家通過ISO 14097認證、六度獲公司治理評鑑TOP 5%佳績、連續三年蟬聯金管會「公平待客原則評核」排行前20%等多項殊榮肯定。

此外，為積極擴大通路發展，2021年中壽業務員登錄人數淨增加2,140 人，成長率高達16%，為業界第一，且業務員第13個月定著率高達86.66%，顯示中壽已是業務人員的首選雇主品牌。在全體同仁協同合作下，中壽從創新能力、商品設計、銷售核保、投資管理、售後服務等價值鏈環節，為民眾提供永續的金融解決方案。

退休金 中壽

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