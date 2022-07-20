壽險公會968字說明 壽險業6月底淨值下跌

外界關切壽險業淨值下跌情況，壽險公會今（20）日發布新聞稿表示，6月底少數壽險業者之RBC或淨值比可能有未達法令標準之情事，業者可向主管機關充分說明升息等因素對資產與負債之影響情形，由主管機關整體審酌是否應請業者採取必要之因應措施，以維持壽險業良好清償能力。

以下為新聞稿全文：

有鑑於上半年金融市場劇烈波動，近期外界持續關切6月底壽險業之淨值狀況及財務健全性，壽險公會說明如下:

今年壽險業財報淨值下滑主要反映利率上升之影響

今年以來美國等主要央行進入升息循環，通膨高漲加速受Fed升息步調與升息預期，推升市場利率，並引發資本市場大幅修正。壽險業資產配置以金融資產為主，資金運用首重資產負債管理，資產配置以長天期固定收益資產為主，債券價格對利率敏感度甚高，今年壽險業所持有以公允價值評價之金融資產帳面金額下滑主要即反映利率走高所帶來債券評價未實現損益所致。

現行財報制度未能公允呈現利率上揚壽險業經濟實質之正向影響

當前台灣壽險業適用IFRS 4準則，保險負債採發單基礎(Locked-in)認列，並未以現時利率等因素逐期評價，依現行財務報導方式，利率上升之影響僅體現於資產面須依公允價值評價，但對保險負債並未反映此等因素，以致淨值波動劇烈。

然若考量壽險公司的保單特性，普遍保險負債存續期限長於資產，對利率敏感性更大，如以IFRSs準則以公允價值為衡量基礎，資產及負債倘全數皆依公允價值衡量下，利率上升對資產面評價之衝擊可望由保險負債之影響所抵銷，壽險業淨值將能合理反映。

因此，若未來財務報導同時採用IFRS 9及17，將能充分呈現利率上揚對壽險業之影響，將能表現其經濟實質正向結果。

此外，壽險業每年保費收入及孳息再投資金額龐大，以今年上半年為例，美國長天期投資等級公司債利率上彈幅度逾150bps，利率走高將有助於提高資產配置之收益率，新錢投資收益穩定提升，有助改善財務結構與提升固定收益並有利未來接軌IFRS 17。

壽險業者將積極強化體質及控管風險，維持財務健全性及清償能力

受近期市場波動及現行會計準則之影響，6月底少數壽險業者之RBC或淨值比可能有未達法令標準之情事，如業者未達法定標準之主要原因係來自現行財務報告資產負債未同時以公允價值衡量之影響，則業者可向主管機關充分說明升息等因素對資產與負債之影響情形，以合理反映對資本適足性之影響係屬可控，並由主管機關整體審酌是否應請業者採取必要之因應措施，以維持壽險業良好清償能力。

在當前通膨高企、貨幣政策快速收緊、地緣政治風險突出的環境下，總體經濟及金融市場不確性仍高，因應當前局勢的挑戰，壽險業將以審慎及嚴謹態度進行資產負債管理，維持良好資產品質，落實風險管理，並強化清償能力，以確保健全財務體質，保障保戶及股東權益。