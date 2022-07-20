淨值大跌拖累潤泰雙雄打入跌停 南山：財務仍穩健

今潤泰新、潤泰全股價雙雙打入跌停，主因是媒體報導南山人壽因升息股債齊跌，第二季淨值恐跌破千億元大關，拖累潤泰雙雄獲利。南山人壽今表示，截至6月底累積自結獲利 378 億元，資本適足率(RBC)仍在300%以上，短期雖受金融市場波動影響導致淨值下滑，但整體財務狀況仍屬穩健，資產體質良好。

南山人壽表示，今年以來壽險產受暫時性金融市場波動影響，導致淨值下滑，主要是因爲目前國內壽險業是採國際財務報導準則9號公報(IFRS9)，財務報表中僅有部分資產評價受利率上揚影響，導致資產帳列價值縮水，保險負債採國際財務報導準則4號公報(IFRS4)仍依鎖定的利率衡量，不受市場利率上揚影響，所以無法衡平表達所持有資產負債的帳列價值，「若同時考量以國際財務報導準則17號公報(IFRS17)標準衡量保險負債，市場利率對淨值的影響會大幅降低。」

南山人壽強調，截至6月底累積自結獲利 378 億元，資本適足率(RBC)仍在300%以上，且受惠於國內外利率彈升，有助接軌國際財務報導準則IFRS17負債公允價值超額準備貢獻，所以短期雖受金融市場波動影響，導致淨值有下滑，但公司整體財務狀況仍屬穩健，資產體質良好，沒有重大異常。

南山人壽指出，未來接軌國際財務報導準則IFRS17，保險負債採當下市場利率估計，保險負債因利率上揚對淨值影響，將能抵銷資產端因利率上揚對淨值的影響，資產與負債可望同步反映市場利率變化，降低淨值波動。

據南山人壽財報，第1季淨值為3235億元，比起2021年底的5115億元，今年第一季淨值減少1880億元，至於是否第2季會跌破千億元以下，有待8月會計師簽證半年報出爐。

壽險業目前正經歷「淨值保衛戰」，因美國大舉升息，造成債券殖利率今年以來狂升，壽險公司持有的債券評價暴跌衝擊淨值，據金管會統計到5月底，壽險業淨值只剩下1兆6472億元，今年以來壽險業淨值蒸發1兆750億元，相較2021年底淨值2兆7222億元也減少近4成。

據金管會規定，若壽險公司資本適足率（RBC）低於法定標準200％法定標準，或連續兩期淨值比低於3％，就要啟動增資。目前南山人壽、國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽等前幾大壽險公司RBC仍在300%以上，遠高於法定標準，但淨值比將成關鍵，多家壽險淨值比都降到4％左右。

此外，潤泰集團總裁尹衍樑今親上火線，透露南山兩年多後就要準備上市。南山人壽也表示，現階段的目標為致力提供民眾完善多元的保險保障，提升貼心全方位的保戶優質服務，並依計劃拓展公司業務與營運。南山人壽會持續傾聽各方意見、虛心請益，努力符合主管機關及相關法令對上市櫃公司之標準。

南山人壽何時上市櫃一直是近年南山人壽股東會中股東與員工的關注重點，過去南山人壽曾向金管會遞件申請IPO，因不符合2019年金管會公布的保險業IPO標準，遭到金管會退件。依照金管會規定的保險業IPO標準，包含近3年未受重大處分（罰鍰100萬以上）、不得有重大勞資爭議、淨值比不得低於同業平均或5.5％等。