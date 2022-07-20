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巴克萊宣布在台設證券子公司 Q3營運、王鶴璇接董座

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導
巴克萊銀行今（20）日宣布，獲得台灣金管會證期局與經濟部核准設立證券子公司，預計今年第3季正式營運，董事長將由現任北亞區宏觀業務銷售主管（Head of Macro Distribution, North Asia）王鶴璇（Shella Wang）接下。圖／業者提供
巴克萊銀行今（20）日宣布，獲得台灣金管會證期局與經濟部核准設立證券子公司，預計今年第3季正式營運，董事長將由現任北亞區宏觀業務銷售主管（Head of Macro Distribution, North Asia）王鶴璇（Shella Wang）接下。圖／業者提供

巴克萊銀行今（20）日宣布，獲得台灣金融監督管理委員會證券期貨局與中華民國經濟部核准設立證券子公司，預計今年第3季正式營運，董事長將由現任北亞區宏觀業務銷售主管（Head of Macro Distribution, North Asia）王鶴璇（Shella Wang）接下。

王鶴璇是巴克萊北亞區宏觀業務銷售主管，派駐香港，負責北亞區宏觀業務與跨資產銷售業務。她亦是台灣巴克萊證券股份有限公司（BSTL）董事長，帶領巴克萊台灣團隊。

王鶴璇於2007年加入巴克萊台灣銷售團隊，在2011年轉派香港，2016年經任命為台灣分銷主管。加入巴克萊前，王鶴璇原服務於上海商業儲蓄銀行，負責管理台灣的固定收益投資組合，於2003年正式投身固定收益銷售業務。

王鶴璇指出：「在地的子公司將進一步掌握與環境、社會、治理（ESG）連結的投融資機會，參與台灣金融市場的成長動能。多年來，巴克萊已展現出規劃跨資產產品的雄厚實力，並持續為台灣客戶提供強大且完整的產品陣容。今天公布成立子公司彰顯巴克萊深植台灣市場，以及強化客戶關係與投資台灣的承諾。」

巴克萊亞太區負責人Jaideep Khanna表示：「擴大經營台灣市場代表巴克萊拓展亞太地區版圖的決心。台灣子公司讓我們能夠更深入為台灣機構法人客戶提供服務，協助其選擇巴克萊首屈一指的企業金融與投資銀行產品與投資方案。」

台灣是巴克萊在亞太地區具重要策略意義的市場，巴克萊銀行指出，希望藉由成立獨資子公司台灣巴克萊證券股份有限公司（BSTL），充分運用集團涵蓋全球的企業金融與投資銀行（CIB）專長，以及相關業務觸角，為客戶提供接觸亞太地區與全球重要資本市場的管道以及參與跨國投資的機會。

巴克萊銀行指出，此舉希望為全球與台灣的企業客戶與機構法人提供經紀與承銷服務，未來待取得主管機關相關業務許可執照完備，台灣巴克萊證券股份有限公司（BSTL）可望於今年第3季正式營運，巴克萊已任命現任北亞區宏觀業務銷售主管（Head of Macro Distribution, North Asia）王鶴璇為子公司董事長，由其帶領台灣團隊。

巴克萊近年來持續積極布局亞太地區內的重要市場，包括澳洲、中國/香港特別行政區、印度、日本以及新加坡，最近更獲澳洲政府核准成為外國收受存款機構(ADI)。

投資銀行 香港 上海商業儲蓄銀行

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