獨家／潤泰雙雄淨值危機 尹衍樑獨家專訪：南山準備上市

潤泰雙雄淨值危機問題延燒，潤泰集團總裁尹衍樑親上火線回應表示，近期的市場傳言與實際情況有出入，他強調「南山再二年多就準備上市」，屆時的「（南山）股價可能業界屬一屬二」，請投資人放心。

潤泰雙雄近期傳出因持有南山人壽，被南山淨值大減拖累，雙雄恐有危機問題，導致今日股價重挫跌停，潤泰新（9945）收65.7元，下跌7.2元；潤泰全（2915）收72.9元，下跌8元。其中，潤泰新收盤後賣張仍高掛逾10萬張。

尹衍樑指出，近期市場傳言潤泰雙雄有淨值危機問題，實情與傳言有出入，而集團正積極推動南山人壽上市案，暗示近期集團將有一連串董座解除危機的引信，安定投資人信心。

市場傳言，潤泰雙雄潤泰新、潤泰全受到南山拖累，第2季淨值恐為負數，將造成股票下市。

對此，尹衍樑強調，南山再兩年多就準備上市，再者，上市後該公司的股價就會說話，不是業界的第一也是第二，亦即所謂的「淨值危機」純屬市場傳言，投資人應理性判斷。

據了解，南山人壽第2季淨值面臨跌破千億元大關，連帶也拖累了潤泰集團中的潤泰全、潤泰新、寶成（9904）公司的淨值一路下滑。市場傳出南山人壽的損益與淨值會影響潤成投資，潤成投資由潤泰集團及寶成集團合資成立，潤成持有南山人壽約89.55%。

由於潤泰全、潤泰新、寶成三家公司除了直接持有少數南山人壽的股份之外，也分別持有潤成投資兩成以上，再加上潤泰全、潤泰新又互相交叉持股。南山人壽的損益及淨值將影響潤泰雙雄報表。

根據公開資訊，潤泰全直接或間接持有南山人壽股權大約有26.62％、潤泰新直接或間接持有南山人壽約有25.11％，至於寶成直接或間接持有南山人壽則約有18.09％。

潤泰全公告每股淨值自去年第2季開始逐季下滑，今年第1季每股淨值較去年第4季大減45%。潤泰新每股淨值也由2021年第2季的72.02元，至今年第1季縮減至33.95元，淨值也砍半。