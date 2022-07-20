台新銀信用卡串聯量販通路 中元採買最高14%回饋

中元節即將到來，普渡是民眾最重視的節日之一，準備豐盛供品祈求全家平安健康。為讓民眾便利採買、安心祭拜更享優惠，台新銀行特別從量販、超市、超商等不同通路，精選合作商家舉辦刷卡滿額贈的活動，台新信用卡友最高可享14%回饋。

台新銀行支付金融處資深副總蘇育徵表示，在8月17日前到大潤發使用大潤發聯名卡刷卡消費，單筆滿2萬元，除可享有650元現金抵用券及聯名卡權益200發幣外，再搭配大潤發舉辦的單筆滿2千元享9折活動，共計最高可獲得2,850元，相當於14%回饋。

對於小家庭少量採買也可到鄰近超市，於8月18日前，只要在週三使用PX Pay綁定台新銀行太陽/玫瑰信用卡，可享最高3.8%回饋；針對忙碌的上班族，快速選購到超商最便利，只要在9月30日前到全家便利商店，首次以全盈+PAY綁定台新銀行@GoGo信用卡，首筆支付金額享最高25%。

蘇育徵補充，台新銀行多張主力信用卡最能速配中元採購場景，民眾大潤發消費首選大潤發聯名信用卡，天天發幣2倍送，卡友日享最高7%回饋；愛用行動支付者，使用LINE Pay/台新Pay綁定@GoGo信用卡，於大潤發、楓康超市、四大超商天天最高5%回饋。

此外，民眾使用街口支付綁定街口聯名信用卡，於7-ELEVEN、全家便利商店、美廉社、家樂福享最高6%回饋；節假日的消費，建議民眾使用玫瑰Giving信用卡，可享最高3%回饋。