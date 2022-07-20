連續四年公平待客獲金管會肯定 上海商銀再次上榜

金管會公布111年公平待客原則評核結果，在35家銀行的評核結果中，上海商銀再度進榜，連續四年獲金管會評比前25％表現績優銀行，充分展現其對金融消費者保護一貫的承諾及積極落實公平待客的成果。

上海商銀林志宏總經理表示，未來將持續深耕公平待客企業文化，積極配合主管機關政策，深化對高齡者及身心障礙者的保障，落實誠信經營文化。

上海商銀長期以公平待客為企業核心文化，秉持「溫心、輕鬆、尊重」的服務理念，提供客戶所需的金融產品與服務，落實公平待客九大原則。董事會為公平待客原則最高督導單位，設置「消費者保護委員會」審議金融消費爭議相關事件之處理情形及對相關作業流程改善措施與追蹤，依公平待客原則政策與制度規劃「公平待客管理體系」，指定總經理轄下通路管理部分析客訴案件之態樣及執行改善措施，定期報告高階主管與董事會。

為提升經營階層對消費者保護議題的重視，上海商銀邀請外部專家向董事及高階主管與經理人進行公平待客原則趨勢研討及實務分享，董事會亦高度重視與公平待客相關議案而給予具體建議事項，並鼓勵員工提出有助於公平待客原則流程及效能提升的提案，及建議員工多參與消費者保護或公平待客相關的研習課程及案例研討。

上海商銀為促進「公平待客管理體系」持續有效運行，確保消費者八大權利：基本需求、講求安全、正確資訊、決定選擇、表達意見、請求賠償、消費教育、健康環境得以實現，透過妥適制度規劃、完整與正確資訊揭露、完善爭議處理機制以及確實執行保護措施等四個層面形塑公平待客企業文化，並融入日常作業流程 。

為提供客戶更專業優質的金融服務，上海商銀自94年起每年均委由外部專業顧問機構，以「神祕客調查」方式至國內各分行進行實地訪查，同時亦經由電話訪查方式檢測國內各分行及後勤單位電話禮儀及服務態度，提升員工洞察客戶需求的敏銳度，持續優化各項關鍵服務流程，讓員工在每次與客戶面對面的互動中，都能提供溫暖而具一致性的到位服務，達到客戶滿意的最大化。