傳有淨值危機 潤泰雙雄跌停

潤泰全（2915）、潤泰新（9945）今（20）日盤中大跌至跌停板，潤泰全公告每股淨值自去年第二季開始逐季下滑，今年第一季每股淨值較去年第四季大減45%。

潤泰全、潤泰新今雙雙盤中跌停，市場傳出南山人壽的損益與淨值會影響潤成投資，潤成投資由潤泰集團及寶成集團合資成立，潤成持有南山人壽約89.55%。

潤泰全自2021年第二季開始每股淨值逐季下滑，去年第二季還有184.64元，至今年第一季只剩下83.57元，等同腰斬。潤泰新每股淨值也由2021年第二季的72.02元，至今年第一季縮減至33.95元，淨值也砍半。

有媒體報導，潤泰新（9945）及潤泰全（2915）受到南山拖累，第二季淨值恐為負數，將造成股票下市，對此證交所表示，已聯絡二家公司回應說明。