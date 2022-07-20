快訊

長榮弟弟派重整隊 張國明淡出、鄭深池坐穩EIC董座備戰明年

中國「爛尾樓」停貸潮 重擊中產階級恐爆金融風暴？

美軍「即戰力」航母數遠低於想像 但必有艘在印太水域

傳有淨值危機 潤泰雙雄跌停

經濟日報／ 記者馬琬淳/台北即時報導

潤泰全（2915）、潤泰新（9945）今（20）日盤中大跌至跌停板，潤泰全公告每股淨值自去年第二季開始逐季下滑，今年第一季每股淨值較去年第四季大減45%。

潤泰全、潤泰新今雙雙盤中跌停，市場傳出南山人壽的損益與淨值會影響潤成投資，潤成投資由潤泰集團及寶成集團合資成立，潤成持有南山人壽約89.55%。

潤泰全自2021年第二季開始每股淨值逐季下滑，去年第二季還有184.64元，至今年第一季只剩下83.57元，等同腰斬。潤泰新每股淨值也由2021年第二季的72.02元，至今年第一季縮減至33.95元，淨值也砍半。

有媒體報導，潤泰新（9945）及潤泰全（2915）受到南山拖累，第二季淨值恐為負數，將造成股票下市，對此證交所表示，已聯絡二家公司回應說明。

潤泰全 潤泰新

延伸閱讀

遠東新、潤泰全 四檔俏

壽險業獲利、淨值縮水！災情蔓延非金融業 潤泰新、潤泰全、寶成躺著也中槍

癌症險保障夠嗎？南山人壽建議每三年健檢保單

金融業最年輕董座，南山尹崇堯能挺過IFRS 17魔王級挑戰？

相關新聞

統一290億買回家樂福 集團股全面上漲 這檔漲最多

統一企業（1216）、統一超（2912）昨日深夜宣布買回台灣家樂福股份，合計將投入290億元，交易完成後將分別持有家樂福...

吃下台灣家樂福全部股權 統一、統一超開高

統一集團昨天深夜重訊公布以新台幣290億元吃下台灣家樂福全部股權，預計2023年中完成交易，激勵統一企業開高一度大漲逾6...

如興重訊未釋疑 罰150萬

老牌牛仔褲廠如興昨（19）日召開重訊，說明延遲公告更換法人股東代表人及辦理商工變更登記等情事。由於重訊記者會未有效釐清疑...

禾聯碩、瑞智 銷售續熱

但近日全球都出現高溫熱浪，國內家電及壓縮機業者表示，近一周以來全球陸續傳出熱浪，台灣也出現今年最高溫，冷氣空調買氣近日明...

正新副董女兒 申讓大筆持股

輪胎大廠正新法人董事敏欣投資代表人、同時也是副董事長陳秀雄女兒陳涵琦，公告申讓1.8萬張股票，持股比重將由0.72%降至...

美吾華雙引擎 熱轉

美吾華（1731）、懷特、安克生技集團昨（19）日舉行聯合法說會。美吾華（1731）表示，公司長期坐穩染髮市場龍頭，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。