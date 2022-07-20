元大優秀人才獎學金獎助學子回娘家 擴大善循環

面對無情的疫情，更需要有溫度的行動，照顧每一顆需要被溫暖的心，元大金控暨元大文教基金會以公益關懷為核心，從教育出發，實踐「取之於社會、用之於社會」初衷，邀請元大優秀人才獎學金歷屆獲獎同學回娘家，參加元大優秀人才獎學金人才交流會，增進同學與集團間的互動，敘舊交流、教學相長。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，元大是個溫暖的大家庭，參與同學回娘家團聚，從中能更了解元大，也有更多收穫。活動也邀請元大金控人資長張曉耕分享人才培育策略，包括培養員工專業能力的深度、透過輪調加強職務的廣度、從參與大型專案會議學習直轄的高度等，成功的祕訣是「永不、永不、永不放棄！」元大金控數金長郭美伶表示，數位金融不是單兵作戰，而是團隊合作，必須站在客戶立場思考，滿足客戶需求解決痛點、提供超乎客戶預期的服務，建議想從事數位金融領域的學子要專注在3個D的能力：Domain（專業領域）、Digital（數位）、Data（大數據）。

元大金控綜合企劃部資深協理陳沛宇是首屆儲備幹部(MA)，以大學長身分暢談過來人經驗，笑說凡走過必留下痕跡，應不畏艱難、樂於學習，馬步蹲得扎實，將來一定會有派上用場的時機；不僅如此，有三位獲得元大優秀人才獎學金的同學，錄取今年元大金控MA，同樣以學長姊的身分分享面試經驗與心得，勉勵在場學子設定目標，勇於踏出第一步。

對於團隊豐富又扎實的分享，現場學子也即時回饋，紛紛表示「收穫滿滿」、「元大對人才培育真的很用心」，更多人表達感謝，現場氣氛熱絡。

教育雖然只是一顆小小的種子，卻具備大大的能量，元大優秀人才獎學金計畫今年即將邁入第七屆，元大文教基金會持續扮演著花圃園丁的角色，不間斷地替幼苗澆灌、施肥，扶助優秀學子安心向學，至今共培育349人次青年學子，目前已有79位同學順利就業、178位同學邁入新的求學階段，當中有四位同學選擇加入元大大家庭發揮所長；元大優秀人才獎學金人才交流會活動則是元大人與歷屆獲獎同學間的橋梁，讓彼此連結更緊密。