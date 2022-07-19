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深夜重訊／統一集團斥資290億元買下台灣家樂福 穩坐零售業霸主

台積電減量+升息 企業籌資額大減近三成創6年同期最慘

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

央行升息，影響企業發債籌資，更讓企業對未來擴廠投資轉趨保守。據金管會統計，今年上半年企業國內外籌資總額降到3388.06億元，年減27.76%是6年來同期最大減幅；而企業籌資後寧可半數拿去還舊債、也不願大舉擴廠投資。

證期局副局長張子敏說，企業國內外籌資規模大降，有兩大原因，一、央行升息、墊高企業發債成本，影響企業發債意願，二、大型發債公司減少，如台積電去年發債額是歷年高峰但今年就沒了。

國內募資型態有三類，包括現金增資、發行普通公司債、發行可轉換公司債；國外則包括海外公司債及海外存託憑證。

今年上半年，企業以辦現增、發可轉債、海外存託憑證這3類做募資占比增加、但國內發公司債籌資卻降到1646.9億元、接近腰斬，甚至發海外公司債籌資「掛蛋」，顯示升息衝擊企業發債意願甚鉅。

據數據顯示，今年上半年企業在國內籌資中，仍以發公司債籌資1646.9億元、占比48%最高，但已較去年同期2846.5億元、年減42%，其次是辦現增745.73億元、發可轉債545.5億元，各年減12%及近一倍。

金管會今天公布今年上半年公開發行公司國內外籌資狀況。今年上半年企業國內外籌資193件、總額3388.06億元，較去年同期呈現件數成長13.53%、金額卻衰退27.76%，衰退幅度更是2017年、6年來同期最大。2016年上半年募資額衰退41.35%。

值得注意的是，今年上半年公開發行公司辦理國內現增及發公司債的資金用途，以用於擴充廠房設備降到827.29億元，較去年同期大減44%，占比跌破3成降到27.9%創近三年同期新低，與去年投資熱潮大相逕庭，顯示企業在今年上半年升息、通膨環境中，對擴廠投資已縮手，呈現保守謹慎態度。

張子敏說，企業擴廠投資減少，主因是去年台積電大舉擴廠，但今年因發債少了、連帶影響募資後用於擴廠的金額也下降。

據數據顯示，今年上半年企業增資後的資金用途，仍以償還借款額1540.97億元、佔比52.14%最高，較去年同期占比50.03%，略增2.11個百分點，顯示在升息環境下，企業籌資後，寧可先去還舊債。

公司債

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