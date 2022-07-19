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台資銀赴陸設點急凍！三銀行喊暫緩 最長8年半還沒開業

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

台資銀行赴陸設點冷了，有3家銀行喊暫緩。據金管會統計，從2014年至今已核准3家台資銀行赴陸設分支行，但至今最長約8年半都還沒開業，銀行局副局長林志吉說，有兩大原因，一是美中貿易戰後及疫情，全球供應鏈重整，台商布局改變，二、大陸經濟情勢風險升溫，都使台資銀行赴陸設點降低急迫性。

這三家赴陸設點暫緩者，包括2014年2月金管會核准台銀赴上海分行自貿區設支行、2016年5月核准國泰世華銀設廈門分行、及2017年8月核准土銀設廈門分行。

依規定，金管會核准後，業者需再取得大陸監理機關核准，林志吉說，因金管會核准日期很早，業者應該不至於沒跟大陸遞件；換言之，等於最長8年半來，業者可能獲得陸方核准後、卻遲遲沒開業。

林志吉說，經了解，業者獲准赴陸設點卻沒開業，有兩大因素，一、中美貿易戰後及疫情，導致全球供應鏈重整，台商布局改變，銀行業評估後，認為赴陸設點需求性降低。

二、情勢改變，如大陸經濟情勢風險升溫，銀行業設點急迫性也降。他說，依規定，台資銀行不需要撤件，金管會將持續了解進度和當初評估是否有改變。

據金管會5月底統計，國銀對陸曝險1兆2381億元，較去年同期大減2517億元、年衰退近17%，授信、投資和資金拆借三大部位全部驟降，又以投資部位降到3444億元、年衰退26.4%最大，顯示國銀看壞大陸市場。

金管會 台資

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