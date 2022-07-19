大陸爆發「爛尾樓」風暴 金管會：國銀無授信曝險

中國大陸爆發「爛尾樓」風暴，市場擔憂恐連帶影響到國內銀行，金管會銀行局今表示，目前調查國銀在大陸地區的分行與子行，都沒有對大陸地區爛尾樓事件有授信曝險。

大陸的「爛尾樓」風暴，主要來自大陸多家房企因欠缺資金等因素停工，多起建案成為爛尾樓，而預購的屋主因為無法長期承受房貸與房租的雙重壓力，且擔心無法如期交屋，不惜犧牲銀行的信用也要停繳房貸，引發一波停貸潮，對銀行造成大量呆帳，最終恐衝擊大陸金融系統穩定。

金管會銀行局副局長林志吉表示，截至5月底止，有14家國銀在大陸設立25家分行、8家支行、5家子行，目前調查國銀在大陸地區的分行與子行，都沒有對大陸地區爛尾樓事件有授信曝險。

據銀行局統計，國銀大陸曝險，到5月底授信、投資與資金拆存共新台幣1.23兆元，占國銀年度決算後淨值4.08兆元的30.2％，相較去年5月的37.6%，現在國銀對大陸的曝險，是從2013年有統計以來最低的時候。

林志吉表示，這一、兩年因中國大陸經濟情勢變化，並對一些行業採行嚴格的限制，金管會已要求國銀須對大陸曝險採行3項控管措施。

第一，國銀在大陸的第一類資產備抵呆帳率從1％提高到1.5％；第二，去年底要求國銀需建立高風險產業與政經風險評估的控管機制，像中國大陸政府近年來針對補教業、健身產業做出限制，國銀要針對近期發生信用風險，或被加強監管的行業納入加強控管；第三，日常監理上要求各銀行需依照國家風險變化檢視授信限額。