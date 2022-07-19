金管會抓到三大缺失 13家壽險業利變保單恐下架

金管會檢視全台銷售利變型保單的壽險業者，發現有13家業者，銷售利變保單有三大缺失，目前正請這13家壽險業者陳述意見；依過往經驗，一旦進入陳述意見階段，業者挨罰、將該商品下架的機率將大增。

保險局副局長林志憲說，金管會檢視各家銷售利變保單的壽險業者後，發現各壽險業者針對利變保單「宣告利率」的訂價有欠妥適性，主要有三大缺失態樣。

一、宣告利率訂價包括「升息預期」，二、宣告利率訂價也將「同業競爭」因素納入，三、宣告利率參數有欠妥適，他說，目前各壽險業者已陸續回覆陳述意見，回覆意見後就會進行處理。

所謂「宣告利率」是指壽險公司利用保費所得的投資報酬率，扣除其他成本，在每月或每年宣告一次，主要用於「利變型保單」。

金管會在4月底對台新人壽美元利變壽保單，開了「下架」的第一槍後，當時也已對外表示，「台新人壽是第一家、但絕不是最後一家」，換言之，這13家壽險業架上銷售的利變型保單，只要被金管會認定不合規，恐也會走向下架、停售的命運。

金管會認為，保單宣告利率，需要有一個相對應的合理投資報酬率，「不能亂喊價」，但壽險業為了吸收保費、維持市佔率，在今年初「尚未升息前」，就競相拉高宣告利率，再度引發金管會關注。