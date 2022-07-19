金管會緊盯利變保單宣告利率 擬對13家壽險開罰

台美同步升息，升息效應下各壽險紛紛調高利變型保單宣告利率，引起金管會保險局注意，保險局發現多家壽險公司在調高宣告利率上將未來升息預期、同業調幅納入考量，涉及違反「宣告利率平穩機制」，目前正請13家壽險公司陳述意見中，後續擬開罰。

在升息環境下，今年以來利變保單大熱賣，多家壽險紛紛調高宣告利率，引起保險局注意。4月底金管會曾對台新人壽熱銷的「金豐盛利率變動型美元終身壽險」勒令下架停賣，主要理由就是宣告利率不合理，成為金管會緊盯各壽險宣告利率而開罰的「第一槍」。

保險局副局長林志憲表示，幾乎檢視過每家壽險已上市的利變型商品，主要是了解各壽險公司宣告利率的妥適性，有發現一些缺失，目前正在請13家壽險陳述意見中。這13家壽險主要缺失，都是將未來升息預期、同業競爭等因素納入宣告利率調整中，涉及違反「宣告利率平穩機制」，待陳述意見出來後就會處理。

民眾購買利變型保單，只要宣告利率高於預定利率，就會有增值回饋分享金每月配發給保戶，因此過去曾有壽險公司利用高宣告利率來吸客，但公布的宣告利率沒有反應出市場利率水準，甚至還採賠錢銷售。

為解決市場亂象，保險局2020年7月祭出「宣告利率平穩機制」，要求壽險公司賣利變型保單時，宣告利率必須貼近實際債市利率，且要確保保單不虧錢賣，壽險公司不能用高宣告利率來搶客。換言之，過去利變型保單的高宣告利率已不復存在。

今年台美同步大舉升息，從4月開始陸續有多家壽險公司調高宣告利率，包含遠雄人壽、第一金人壽、台灣人壽、中國人壽、友邦人壽、宏泰人壽、全球人壽、國泰人壽、富邦人壽、南山人壽等。目前美元利變型保單宣告利率多在3.2%到3.35%之間，另也有部分公司調高新台幣宣告利率。