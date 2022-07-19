大陸爛尾樓風暴、台資銀免驚！金管會證實：零曝險

大陸發生爛尾樓風暴愈滾愈大，市場擔心台資銀在大陸分子行是否也「踩雷」？金管會銀行局副局長林志吉晚間說，依金管會調查，國銀在大陸分、子行都沒有踩到爛尾樓的授信曝險部位。

據金管會到5月底統計，共14家國銀在大陸設25家分行、8家支行和5家子行，5家子行包括國泰上海子行、玉山深圳子行、永豐南京子行、彰銀南京子行和富邦華一銀行。

大陸「爛尾樓」集體停繳貸款，多處建商因積欠工程款停工，導致房貸戶拒繳房貸引發房市和金融危機。

林志吉說，近兩年大陸因為經濟情勢變化，金管會已要求各銀行需對大陸採取3大項風險控管措施，藉此提升風險承擔能力。

一、各銀行在大陸的正常授信備抵呆帳比率，已從1%提升到1.5%。目前各銀行備抵比率約1.58~1.6%左右，備抵呆帳比率愈高、風險承擔能力愈強。 二、日常監理上，金管會也要求各銀行需依照國家風險變化去檢視授信限額，針對風險升高達到風險控管門檻時，需做必要的授信控管措施。 三、去年底通函要求各銀行，對大陸監管和國際政經情勢，需建立高風險產業及政經風險評估的控管機制，把高風險產業納入加強控管。

據金管會統計，到今年5月底，國銀對大陸曝險是1兆2318億元，淨值比僅剩下30.02%，較去年同期大減7個百分點，更下探有該統計以來（2013年）來的史上新低點。依金管會規定，國銀對陸曝險以淨值一倍為限。