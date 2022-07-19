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12家產險理賠防疫保單258億元 超出保費收入逾6倍
金管會今（19）日公布統計，今年截至7月18日，12家產險累計承保449.2萬件防疫險、保費收入為41.96億元，理賠件數則有71.2萬件，理賠金額達258.12億元，不僅近一周理賠金額大增52.47億元，且今年防疫保單累計理賠金額更是總保費收入的6.15倍之多。
金管會公布防疫險最新銷售概況，國內目前共有3家產險、2家壽險銷售7張疫苗保險商品，其中3張為壽險、4張為產險業銷售的疫苗險。
截至7月18日，一般法定傳染病防疫險承保件數達449.2萬件，保費收入達41.96億元，理賠件數達71.2萬件，理賠金額成長至258.12億元；今年防疫保單累計理賠金額為所收保費的逾六倍。
相較金管會截至7月11日統計，防疫險理賠件數短短一周理賠件數增加14.1萬件，理賠金額亦大增52.47億元，相當於一天理賠7.49億元。
另在疫苗險部分，今年截至7月18日，承保件數達225.5萬件、保費收入9.6億元，理賠件數則突破10萬件、來到10.6萬件，理賠金額也大增至45.95億元；若與7月11日統計相比，理賠件數及金額近一周分別增加2.5萬件、10.9億元。
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