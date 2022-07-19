快訊

多益、托福報名費9月喊漲 各考科最新報考費用一次看

美前防長訪台建議：台灣男女皆兵 義務役期延長為至少1年

「花滑王子」羽生結弦宣布從選手退役 北京冬奧就是告別秀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12家產險理賠防疫保單258億元 超出保費收入逾6倍

經濟日報／ 記者紀佳妘／即時報導
金管會公布防疫險最新銷售概況，國內目前共有3家產險、2家壽險銷售7張疫苗保險商品，其中3張為壽險、4張為產險業銷售的疫苗險。圖／聯合報系資料照
金管會公布防疫險最新銷售概況，國內目前共有3家產險、2家壽險銷售7張疫苗保險商品，其中3張為壽險、4張為產險業銷售的疫苗險。圖／聯合報系資料照

金管會今（19）日公布統計，今年截至7月18日，12家產險累計承保449.2萬件防疫險、保費收入為41.96億元，理賠件數則有71.2萬件，理賠金額達258.12億元，不僅近一周理賠金額大增52.47億元，且今年防疫保單累計理賠金額更是總保費收入的6.15倍之多。

金管會公布防疫險最新銷售概況，國內目前共有3家產險、2家壽險銷售7張疫苗保險商品，其中3張為壽險、4張為產險業銷售的疫苗險。

截至7月18日，一般法定傳染病防疫險承保件數達449.2萬件，保費收入達41.96億元，理賠件數達71.2萬件，理賠金額成長至258.12億元；今年防疫保單累計理賠金額為所收保費的逾六倍。

相較金管會截至7月11日統計，防疫險理賠件數短短一周理賠件數增加14.1萬件，理賠金額亦大增52.47億元，相當於一天理賠7.49億元。

另在疫苗險部分，今年截至7月18日，承保件數達225.5萬件、保費收入9.6億元，理賠件數則突破10萬件、來到10.6萬件，理賠金額也大增至45.95億元；若與7月11日統計相比，理賠件數及金額近一周分別增加2.5萬件、10.9億元。

理賠 金管會 防疫保單

延伸閱讀

防疫險今年理賠破200億元 八產險申請動用近百億準備金

防疫險保戶該如何確保權益？

理賠高峰來臨 防疫險理賠飆破百億元大關

賠光了！防疫險理賠達26億元 已超過保費收入

相關新聞

金管會緊盯利變保單宣告利率 擬對13家壽險開罰

台美同步升息，升息效應下各壽險紛紛調高利變型保單宣告利率，引起金管會保險局注意，保險局發現多家壽險公司在調高宣告利率上將...

大陸爛尾樓風暴、台資銀免驚！金管會證實：零曝險

大陸發生爛尾樓風暴愈滾愈大，市場擔心台資銀在大陸分子行是否也「踩雷」？金管會銀行局副局長林志吉晚間說，依金管會調查，國銀...

12家產險理賠防疫保單258億元 超出保費收入逾6倍

金管會今（19）日公布統計，今年截至7月18日，12家產險累計承保449.2萬件防疫險、保費收入為41.96億元，理賠件...

富邦產馬來西亞設再保子公司 海外首例金管會同意

保險業響應新南向，金管會今天宣布核准富邦產險至馬來西亞納閩島設立再保險子公司「納閩富邦再保險」，創台灣保險公司在海外設立...

國家品牌玉山獎 第一金證獲傑出企業、最佳產品

第19屆國家品牌玉山獎日前公布得獎名單，第一金證券獲二項大獎，除「傑出企業」獎項外，並以定期定額存股APP「第一金麻吉」...

投資海外更方便 遠銀攜手遠智證券、一站完成三開戶

遠東商銀今天表示，遠東商銀Bankee社群銀行首度與專營海外市場的遠智證券攜手合作，透過雙方數位合作模式，共同為高端客戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。