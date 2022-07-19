星展銀攜手神基 簽3年期6億元永續連結貸款

星展銀行（台灣）宣布與神基投資控股股份有限公司簽署3年期新台幣6億元「永續連結貸款」，此為神基（3005）首件永續連結貸款，將藉此持續推動永續發展，將ESG融入其營運策略中，提升公司治理，發揮企業公民的正向影響力。星展銀行（台灣）期望未來能與更多客戶攜手合作，透過綠色金融，為台灣永續發展盡一份力。

星展銀行（台灣）致力協助客戶落實永續，此次與神基簽署的永續連結貸款，未來將針對神基在溫室氣體排放、能源消耗、用水量以及公司治理評鑑等面向進行年度追蹤，視達成程度提供優惠的貸款利率。神基深知永續行動是推動企業發展的重要核心，近年秉持責任消費與生產理念，投入綠色製程研發，並訂定逐年降低能源消耗強度及溫室氣體排放等目標，同時也相當認同星展的永續理念，因此決定攜手推動永續未來。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，此次是神基首次簽署永續連結貸款，不僅顯示客戶對星展持續推動綠色創新產品表達最實際的肯定，我們也希望鼓勵更多企業投入永續發展的行列，在創造企業績效時與環境共好共融。除此之外，神基子公司漢通科技也跟進其永續步伐，承作星展銀行（台灣）新台幣５千萬元的綠色定期存款，擴大永續動能。

星展在台灣目前針對企業客戶已推出多項綠色金融創新產品，包括：永續連結貸款、新台幣綠色定期存款、藍色貸款，以及星展商務eco卡等，不僅客製化滿足客戶對永續金融的需求，更呼應星展集團的永續三大主軸之一，發揮「負責任的銀行」角色，以金融專業服務協助企業推動永續。

神基投資控股股份有限公司（原神基科技） 創立於1989年，2002年在台灣證券交易市場掛牌上市（股票代碼：神基3005）。2021年10月1日正式轉型為投資控股公司，並由神基科技股份有限公司更名為神基投資控股股份有限公司。神基投控主要經營範疇包含Getac國際強固型電腦品牌、機電與能源解決方案、塑膠射出機構解決方案、汽車輕金屬壓鑄零組件，以及航太金屬扣件產品。秉持為客戶創造價值的信念，神基致力於打造人性化的科技，朝開發更多利於永續發展的解決方案前進，協助客戶提升效率與競爭力。2022年神基被評選為第八屆公司治理評鑑（上市組）排名全台上市企業前6%至20%；亦入選多項社會責任指數成分股，包括台灣公司治理100指數、台灣高薪100指數等，顯示其重視ESG發展並善盡企業社會責任。