宏遠證積極拓展財富管理業務 全台服務據點達12家

宏遠證（6015）看好數位金融趨勢發展、加上台商資金回流效應，挹注財富管理業務需求發展，積極拓展多元業務版圖，持續推動轉型計畫，除已於今年初獲准辦理財富管理業務，並正式於都會精華區的台北101大樓、台中國家商貿中心成立財富管理旗艦店，全台營運據點達12家。

宏遠證今（19）日舉行台北101分公司開幕會，宏遠證董事長姜克勤指出，宏遠證去年邁入一甲子，多年來以專業團隊、優質服務深獲客戶高度肯定，並積極完善布建各項業務平台，包括：成立數位金融處以深化投入金融科技整合，提供投資人良好數位金融服務，並於去年併入花蓮光隆證券，拓展全台服務據點。

不僅如此，觀察近年台灣金融證券市場逐漸飽和，投資人對於投資理財服務需求越趨細緻、多樣化，同步於去年成立國際金融業務部，擘畫發展境外金融、財富管理業務，以期透過多元業務、優質專業、客製化精緻服務，讓客戶感受到不一樣的宏遠證券。

宏遠證國際金融業務部副總經理林嘉怡表示，此次規畫於台北101與台中國家商貿中心的設立財富管理旗艦店，主要係延伸宏遠證在台股以外的服務範疇，定位服務中高階資產客戶，看好新富客群所帶動的財富管理需求，以專業資深的理財顧問團隊，提供股票、海外固定收益商品、境外結構型商品等專業理財服務與組合，協助客戶掌握最佳的投資發展契機、提供全方位的金融服務、並達到穩健合適的資產配置規劃，且整合台股與海外股票電子交易數位服務平台。

展望未來，宏遠證憑藉深耕台股數十年經驗及電子下單軟體專區數位化的優勢，專業投資顧問提供客製化的服務，與客戶建立緊密有溫度的互動，達成財富管理傳承，以客為尊的目標，同時，仍秉持長期穩健的經營策略，完善布建各項業務平台並提升業務競爭力，深入結合發展數位平台經營，有效提升客戶數位體驗、擴大業務規模，創造整體營運正面的挹注。