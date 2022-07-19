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兆豐證券全面推動創新板、戰略新板 獲獎數為券商之冠

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

臺灣證券交易所為鼓勵合格投資人積極參與臺灣創新板，舉辦「臺灣創新板合格投資人競賽獎勵活動」，兆豐證券5、6月連續獲獎，分別囊括了25項及33項大獎，獲獎數為券商之冠。

5月份「證券經紀商努力不懈獎」、「證券經紀商主管領導有方獎」之獎項，由兆豐證券17家分公司及八位經理人獲取亮眼成績；而6月份成績更上一層樓，由兆豐證券22家分公司與七位經理人分別榮獲獎項。

其中，北高雄分公司更囊括「證券經紀商努力不懈獎」、「證券經紀商奮發向上獎」第一名，同時其三位營業員更獲得「證券商營業員貢獻卓越獎」獎項，在整體競賽活動上獲取單點優異的成績，兆豐證券可說是競賽活動的大贏家。

兆豐證券全力動員配合臺灣證券交易所與櫃檯買賣中心，積極推動自然人客戶申請成為創新板、戰略新板的合格投資人，除了透過兆豐證券官方網站公告臺灣證券交易所與櫃檯買賣中心之官網相關活動外，並優化線上簽署流程提供投資人線上完成簽署「臺灣創新板暨戰略新板風險預告書」，同時搭配舉辦內部獎勵與競賽活動活絡氣氛。

兆豐證券以積極的做法提升合格投資人數量並宣導創新板、戰略新板的制度與精神，也是長期以來兆豐證券配合政策持續擴大整體資本市場規模的一環。

兆豐證券一向致力於推廣創新服務，客戶可以透過線上服務開立台股帳戶、期貨帳戶、複委託帳戶及兆豐銀行數位帳戶，完成開戶後，即可透過兆豐證券行動VIP交易股票、期貨選擇權及複委託交易。

另外針對特定理財需求的客戶，也提供了多元的線上服務，例如長線投資人可以透過線上辦理借券，以活化資產，賺取額外的報酬；小資族可以透過線上約定台股定期定額，成為存股達人；期權交易高手可以選擇兆豐期貨「兆期機」，體驗高效能的線上交易。

兆豐證券透過全國44個營業據點服務各地客戶，並且持續運用金融科技提升現場與線上服務的效能，搭配兆豐證券行動VIP及line@理財小秘書，讓客戶隨時體驗貼心的投資服務。兆豐證券將持續結合實體通路及線上服務，來提升服務兆豐客戶的質感與溫度。

兆豐銀行 期貨

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