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國家品牌玉山獎 第一金證獲傑出企業、最佳產品

經濟日報／ 記者蔡靜紋／即時報導
「第一金麻吉」APP 獲玉山獎「最佳產品」。第一金證券/提供
「第一金麻吉」APP 獲玉山獎「最佳產品」。第一金證券/提供

第19屆國家品牌玉山獎日前公布得獎名單，第一金證券獲二項大獎，除「傑出企業」獎項外，並以定期定額存股APP「第一金麻吉」獲得「最佳產品」。

第一金證券董事長陳致全表示，第一金融集團在台灣是有123年歷史的老品牌，深耕台灣金融服務市場，推動各類社會公益不遺餘力，在民眾心目中一直是優良老店。第一金證券承襲這個傳統，公司的經營理念就是要「提供超越客戶預期的金融理財服務」，致力成為最優質且有競爭力的「第一品牌」。

陳致全指出，公司運用金融科技透過大數據深度挖掘投資人需求，滿足客戶的理財目標，積極研發各類具競爭力的平台和商品，提供客戶多元選擇，讓客戶可以更便利、更安全的投資理財。獲得玉山獎肯定，代表我們對於客戶的責任更重大，未來將持續提供更好的服務，建構全方位投資平台，力行普惠金融的企業責任。

第一金證券總經理李美芳指出，「第一金麻吉」APP是業界首創以「定期定額存股」功能為主的平台，設計初衷為支持與響應政府推廣普惠金融，同時期望能協助客戶「紀律投資，小錢累積」將「投資理財變聰明」，利用系統克服投資人心理障礙，同時透過系統完成客戶訂定的目標；投資人於選定投資目標後，利用「第一金麻吉」定期定額存股功能，長期投資股市，輕鬆滾雪球，創造自己的財富。

第一金證券低投資門檻（最低1,000元）、低投資成本（手續費1元起）的設計，讓投資沒有負擔，投資標的也相當多樣，多達50檔股票及110檔ETF可選擇，系統內建理財機器人，針對不同投資屬性客戶提供六種模式：業績型、財務分析型、價值型、見賢思齊型、事件導向型及攻擊型，點擊不同機器人即可獲得相關個股。

「第一金麻吉」APP一開始開發便設定協助投資人或年輕小白降低投資障礙為起手式，第一金證券秉持「從客戶需求出發」的理念，提供最貼心的數位金融服務，除了定期定額，近期更推出美股即時報價服務，投資美股零時差，未來將持續推出新商品及服務，協助投資人透過長期規律投資累積財富。

第一金證券 定期定額

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