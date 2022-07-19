投資海外更方便 遠銀攜手遠智證券、一站完成三開戶

遠東商銀今天表示，遠東商銀Bankee社群銀行首度與專營海外市場的遠智證券攜手合作，透過雙方數位合作模式，共同為高端客戶提供更好的服務，讓客戶一站完成「證券戶、台、外幣數存帳戶」三開戶。

根據券商公會資料顯示，去年全台複委託交易金額突破4.3兆元，複委託有效開戶數逾300萬戶。為滿足高端客戶買賣海外有價證券、複委託服務之需求，Bankee社群銀行以BaaS嵌入式金融模式，提供證券商金流與Bankee創新商業介接，一次輕鬆開立三個帳戶。

遠銀表示，本次合作為客戶帶來3大優勢，第一是一站完成「證券戶、台、外幣數存帳戶」三開戶；第二是Bankee數存帳戶臺幣與外幣皆享有活存高利額度無上限優惠；第三是得透過Bankee數存帳戶兌換13種外幣，使資金運用更加靈活彈性，絕對是客戶投資專用的最佳數位帳戶。

換言之，客戶可將Bankee台、外幣數存帳戶作為金融商品、證券調度帳戶，不論是台幣轉外幣、外幣轉外幣，都能聰明運用，並為自己打造「進可攻、退可守」的有利投資理財環境。

遠銀說明，透過一站式服務，遠智證券客戶無需再到銀行臨櫃開立交割帳戶，只需一通電話與遠智證券財富管理顧問聯繫，安排到府提供一對一量身打造數位化的尊榮服務，一次完成Bankee台、外幣數存帳戶開戶，為客戶省去大量時間，也省去重複填寫紙本開戶資料的麻煩，提升客戶使用證券平台財富管理之便利，為偏好海外市場經營，投資海外股票、海外債券等理財商品之客戶，帶來更具彈性與效率的客製化差異服務。

遠東商銀Bankee社群銀行是開放平台，繼與亞東證券合作，再攜手遠智證券提供一站式三開戶服務，以完善客戶海、內外投資體驗，持續協助證券商數位化發展。歡迎證券商、新創夥伴、創投業者等前來交流與合作，共創新商業模式。