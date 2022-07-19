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通膨下產業鏈被夾擊 永豐期貨：三大策略助控制風險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
通膨下產業鏈被夾擊，永豐期貨三大策略協助控制風險。(永豐期貨/提供)
通膨下產業鏈被夾擊，永豐期貨三大策略協助控制風險。(永豐期貨/提供)

通膨籠罩，有色金屬價格平均上漲超過六成，永豐期貨表示，包括電線電纜、建築、PCB、新能源電池、鋁合金應用等眾多產業，不論是上市櫃公司及中小企業，皆面臨舊料買在高點，新料不敢採購的窘境，必須強化自身的風險管理技巧。永豐期貨提出「庫存管理、實務交割、價格鎖住」三大策略，運用大宗商品期貨工具，在對沖成本有限的情況下把原料價格鎖住，保護經營利潤。

主計處公布台灣6月份消費者物價指數(CPI)年增率3.59%創14年新高，美、英、歐元區等CPI也超過8%，CPI超過預期尚未見到緩解。永豐期貨指出，從2020年3月負油價低點以來，有色金屬包括銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫等價格到今年3月高點漲幅超過1.5倍，而後雖有30%的回檔，目前平均上漲仍高達六成，原料價格呈現爆漲驟跌劇烈波動，企業經營特別是供應鏈運作面臨強大壓力。

企業長期以來追求零庫存管理，被貿易戰、疫情、貨物運能擠兌、地緣政治等因素打回原形，永豐期貨說，企業回到傳統自己備庫備料，硬著頭皮把原料握在手上，承擔巨大價格波動風險換取相對確定的生產掌控權，原料價格從礦山冶煉往下傳導，越往下游越難轉嫁，原料價格上漲加上訂單減少，產業鏈雙面受夾擊的狀況幾乎無可避免。

永豐期貨分析，面對成本推升的通膨風險，期貨市場可以提供很好的風險管理工具及知識，針對國內受衝擊眾多產業，提出三大配套建議，包括：上游業者積極管理活化庫存、中游企業增加供應管道、下游積極鎖定訂單利潤。

首先，上游供應商重點在庫存價值管理。永豐期貨說，目前處於原料價格歷史高檔，未來潛在的跌價風險將遠超過原本利潤，要適時應用衍生品工具管理庫存跌價風險。另外如若資金周轉期間變長，亦可尋求金融機構提供庫存抵押融資的服務，活化資產渡過經營挑戰。

中游貿易商要增加供貨管道。永豐期貨建議，可以善用期貨市場實物交割的機制，不僅增加公允且分散的貨源，也是提升競爭力的表現。在下游製造商方面，直接面對終端客戶，客戶接受轉嫁的態度轉趨保守時，利潤被壓縮，嚴重時甚至訂單全無，在原料成本居高不下的情況，接獲訂單時，就用期貨工具把原料價格鎖住，確保相當的訂單利潤，也較確保了經營。

期貨 CPI 消費者物價指數 通膨

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