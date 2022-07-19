滙豐首次亞太創新巨擘企業報告 揭台灣前十大創新企業

滙豐集團和KPMG安侯建業共同發布首份《亞太地區創新巨擘企業》（Emerging Giants in Asia Pacific）報告，針對亞洲新興經濟體未來10年內具有潛力能夠影響全球商業格局的企業進行調查，其中台灣前十大創新巨擘企業分別為：1. MaiCoin(現代財富科技)、2. 4Gamers(就肆電競)、3. OwlTing(奧丁丁)、4. FunNow(曙客)、5. FaceHeart(鉅怡智慧)、6. Linfiny(元力電紙平台)、7. PChomePay(支付連)、8. iKala(愛卡拉)、9. Style.me (唯衣時尚)以及10. Oomii(荷魯視科技)。此次調查範圍涵蓋亞太地區12個市場6,472家估值不超過5億美元的科技新創企業。

此次台灣前十大創新企業領域，涵蓋金融科技、加密貨幣/區塊鏈、TMT(科技、媒體及電信業)、電競遊戲、人工智能、機器學習、電子商務以及軟體服務等。

報告稱在台灣，企業投入資金佔創投資本的近一半，而全球平均水平約爲四分之一，加上台灣政策對於新創產業的大力支持，既專注於發展强大的生態系統，也爲新創產業提供實質上的支持，代表台灣對於新創企業的投資可望穩步增長。

報告也稱，台灣開發和生産高端電子産品歷史悠久，這使得台灣能夠為創辦或發展高科技或IT製造業的企業家創造有利環境。

除了新經濟相關的傳統行業如金融科技或軟體即服務(Software-as-a-Service)外，此份報告還列出了這些行業中約120個與科技相關的子行業，其中區塊鏈、智慧城市、永續發展和ESG垂直領域最爲突出。此外，在調查的12個市場中，有6個市場的創新巨擘企業平均估值在3億美元或更高。

其中，報告發現，作為全球最大的金融科技使用區域，隨著金融科技應用與用戶使用率同步發展，亞太地區在過去兩年經歷了金融服務轉型的熱潮。對於加密貨幣的極大興趣也導致了加密金融服務提供商和區塊鏈參與者的激增。

滙豐亞太區聯席行政總裁Surendra Rosha指出：「亞太地區的創新巨擘企業令我們興奮不已，因爲我們認爲新創企業的生態系統與金融服務業的既定目標相輔相成；這些企業是創新的源泉，並以其活力激發了各地方和區域的經濟發展。」

KPMG亞太區科技、媒體及電信業主管合夥人Darren Yong強調：「亞太地區的創新巨擘企業在他們提供的産品和服務類型、選擇與誰合作、瞄準的市場以及如何塑造自己的商業模式、公司文化和使命宣言等方面都是大膽的、雄心勃勃的和具有前瞻性的。也許最重要的是，他們正在考慮10年、20年或30年後的技術前景會是什麽樣子，以及什麽是對他們的客戶現在有用。」