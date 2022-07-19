神基與星展銀行 簽署「永續連結貸款」

星展銀行（台灣）宣布與神基投控（3005）簽署3年期新台幣6億元「永續連結貸款」，此為神基首件永續連結貸款，將藉此持續推動永續發展，將ESG融入其營運策略中，提升公司治理，發揮企業公民的正向影響力。星展銀行（台灣）期望未來能與更多客戶攜手合作，透過綠色金融，為台灣永續發展盡一份力。

此次神基與星展簽署的永續連結貸款條件中，未來星展將針對神基在溫室氣體排放、能源消耗、用水量以及公司治理評鑑等面向進行年度追蹤，視達成程度提供優惠的貸款利率。神基深知永續行動是推動企業發展的重要核心，近年秉持責任消費與生產理念，投入綠色製程研發，並訂定逐年降低能源消耗強度及溫室氣體排放等目標，同時也相當認同星展的永續理念，因此決定攜手推動永續未來。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，此次是神基首次簽署永續連結貸款，不僅顯示客戶對星展持續推動綠色創新產品表達最實際的肯定，我們也希望鼓勵更多企業投入永續發展的行列，在創造企業績效時與環境共好共融。神基也積極響應星展的永續理念，除了神基投控與星展簽屬「永續連結貸款」，神基子公司漢通科技也跟進其永續步伐，承作星展銀行（台灣）新台幣５千萬元的綠色定期存款，擴大永續動能。

星展在台灣目前針對企業客戶已推出多項綠色金融創新產品，包括：永續連結貸款、新台幣綠色定期存款、藍色貸款，以及星展商務eco卡等，不僅客製化滿足客戶對永續金融的需求，更呼應星展集團的永續三大主軸之一，發揮「負責任的銀行」角色，以金融專業服務協助企業推動永續。