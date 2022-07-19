快訊

高中免試入學上午11時放榜 各學區查詢網址在這裡

放桌上恐傾斜晃動！iPhone 14 Pro鏡頭比12 Pro凸出2.78倍

立即打第四劑還是等Omicron BA.5疫苗？專家解析如何因應下一波新冠疫情

神基與星展銀行 簽署「永續連結貸款」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

星展銀行（台灣）宣布與神基投控（3005）簽署3年期新台幣6億元「永續連結貸款」，此為神基首件永續連結貸款，將藉此持續推動永續發展，將ESG融入其營運策略中，提升公司治理，發揮企業公民的正向影響力。星展銀行（台灣）期望未來能與更多客戶攜手合作，透過綠色金融，為台灣永續發展盡一份力。

此次神基與星展簽署的永續連結貸款條件中，未來星展將針對神基在溫室氣體排放、能源消耗、用水量以及公司治理評鑑等面向進行年度追蹤，視達成程度提供優惠的貸款利率。神基深知永續行動是推動企業發展的重要核心，近年秉持責任消費與生產理念，投入綠色製程研發，並訂定逐年降低能源消耗強度及溫室氣體排放等目標，同時也相當認同星展的永續理念，因此決定攜手推動永續未來。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，此次是神基首次簽署永續連結貸款，不僅顯示客戶對星展持續推動綠色創新產品表達最實際的肯定，我們也希望鼓勵更多企業投入永續發展的行列，在創造企業績效時與環境共好共融。神基也積極響應星展的永續理念，除了神基投控與星展簽屬「永續連結貸款」，神基子公司漢通科技也跟進其永續步伐，承作星展銀行（台灣）新台幣５千萬元的綠色定期存款，擴大永續動能。

星展在台灣目前針對企業客戶已推出多項綠色金融創新產品，包括：永續連結貸款、新台幣綠色定期存款、藍色貸款，以及星展商務eco卡等，不僅客製化滿足客戶對永續金融的需求，更呼應星展集團的永續三大主軸之一，發揮「負責任的銀行」角色，以金融專業服務協助企業推動永續。

延伸閱讀

雲豹能源 獲美光綠電合約

熱浪將達頂點 法國料從南到北都有極高溫

美國溫室氣體排放 四大能源公司是禍首

【專家之眼】高招：農委會把石斑魚變成了消費者的難題

相關新聞

永豐銀首度跨足地熱發電融資 綠色金融創新突破

永豐銀行（2890）綠色金融持續創新突破，7月正式跨足地熱發電融資。永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，永豐致力與企業夥伴...

中信銀 13度獲選台灣最佳銀行

英國權威雜誌「The Banker」日前公布今年全球一千大銀行榜單，中信銀行連六年穩居台灣銀行業第一，較去年排名上升兩名...

銀行搶美元 利率大拚場

美元獨強，各銀行積極搶美元，近期紛紛推出美元高利存款，且存款利息愈喊愈高。目前包括中信銀、王道銀、兆豐銀、永豐銀等四家銀...

5月外幣存款減1,400億

美國今年3月啟動升息循環，推升美元一路走強，也讓全體本國銀行外幣存款一路水漲船高，惟5月外幣存款餘額驟降到12兆6,04...

綠色債券市場 高速擴張

氣候變遷掀熱浪，超高溫襲擊多國；極端氣候愈演愈烈，帶動綠色債券市場高速擴張。根據櫃買中心統計，今（2022）年上半年，共...

綠色債券 護國神山要再發139億

台積電昨（18）日公告，董事會決議發行今年度第四期新台幣139億元無擔保普通公司債，為綠色債券，募得資金將用於綠建築及綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。