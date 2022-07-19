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基富通「好好退休」基金檔數增至45檔 保險增為13家

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

基富通平台的「好好退休－全民退休投資專案」，喚起國人自主退休規劃意識，自去年9月開辦以來，引發市場熱烈迴響。基富通宣布，今年專案再升級，不僅基金品牌、檔數多更多，更加碼推出「買一送10」定期定額終身零手續費優惠。

臺灣集中保管結算所暨基富通證券董事長朱漢強表示，由金管會指導，集保、投信投顧公會及證基會共同主辦，基富通負責執行的好享退、好好退休兩大退休自主投資專案，都獲得廣大迴響，幫助愈來愈多人及早自主理財，規劃退休人生，降低對退休生活擔憂和不確定性，為老年生活做更好的打算。

基富通統計，好享退連續兩年限時開放申購下，總計實際扣款人數超過7萬人，比預期中踴躍。即便該方案已24期期滿，但扣款人數不重複計算，仍高達6.5萬人，留存率超過九成。好好退休開辦短短不到一年，累積超過2萬人參與，並且持續增加中。累計兩個專案的扣款人數，超過8.5萬人。

目前好好退休專案的每月定期定額扣款筆數合計超過3萬筆、扣款金額達1.4億元。而且平均每人申購筆數、定期定額扣款金額都逐步成長，從開辦初期的1.1筆、4,500元，增加到目前的1.5筆、6,700元，顯示大家愈來愈重視退休準備這件事。

不僅如此，年齡層也有下探的趨勢。參加好好退休專案的投資人中，31到40歲的青壯年，占比20%，僅次於41到50歲的29%、51到60歲的24%；累計40歲以下投資人，合計近四成比重，且持續成長，凸顯許多年輕人已經及早展開退休準備的行動。

基富通總經理王浩宇表示，基富通在退休專案中，本著公益角色，提供終身零手續費，及超低經理費的基金級別，並自行吸收基本的銀行扣款費用、集保作業處理費，幫助投資人降低退休準備的成本與門檻。

為了鼓勵更多國人參與，並養成定期定額紀律投資的習慣，今年專案內容再升級。一是新增至少三個優質基金品牌、四個保險品牌，總計參與的基金公司超過24家、保險13家，且專案基金將超過45檔，讓投資人選擇多更多。

二是祭出好禮雙重送，只要成功申購一檔好好退休專案基金，即獲贈定期定額終身0手續費酷碰券一張，可一次選擇基富通平台10檔基金使用，申購愈多、獲贈愈多；而且專案基金連續24次扣款成功，直接升級為基富通VIP，終身享有全平台定期定額、單筆零手續費特惠（基富通另行公告之特定基金除外）。

退休規劃

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