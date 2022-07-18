2022臺灣銀行藝術祭 「美麗台灣‧永續地球」攝影季徵件開跑
2022臺灣銀行攝影季比賽重磅登場，總獎金高達新臺幣63萬元！為響應全球永續發展目標，倡議愛護地球、保護環境，該行以「美麗台灣‧永續地球」為主題，邀請喜愛攝影的您一同共襄盛舉。
臺灣銀行身為地球一份子，積極以實際行動落實聯合國永續發展目標，透過攝影創作視角，觀看台灣環境生物、風土文化、鄉土民情等面向，倡議環境保護及人與土地和諧共生，建構「美麗台灣‧永續地球」，期能喚起大眾對環境永續的關注，一同紀錄台灣自然、環境、人與土地之共好。
自即日起至2022年9月8日（星期四）止，凡具中華民國國籍，年滿20歲，於民國91年1月1日以前出生即可報名參賽。此次攝影比賽徵件活動前三名獎金分別為10萬、8萬及5萬元。歡迎熱愛攝影的民眾踴躍參與。
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