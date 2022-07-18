美元獨強...外幣存款為何獨憔悴？ 行庫說「這一關鍵」露端倪

美國今年3月啟動升息循環，推升美元一路走強，也讓全體本國銀行外幣存款一路水漲船高，惟5月外幣存款餘額驟降到12兆6048億元，單月驟減逾1400億元，是16個月來減額最大者、月減1.1%。

美元獨強，國人似乎也瘋狂湧入外幣存款，為何5月外幣存款獨憔悴？一家大型行庫主管說，影響外幣存款高低，有兩大關鍵因素：利率、匯率，而外幣存款最大宗是企業戶，企業戶的動向、自然影響外存甚鉅。

該主管說，5月外存大減逾千億元，有三大主因，一、5月下旬台幣急升，科技出口廠商拋售美元，遠高於一般散戶用台幣轉美元的存款量，二、美元計價商品報酬率走揚，投資人與其將資金放外幣存款，不如轉投資美元商品。

三、最關鍵的是「匯率」。今年到5月上旬，台幣一路走貶、美元走強，當強勢美元換成弱勢台幣，就會讓外幣存款「虛胖」，換言之，若以實際匯率折算回去，事實上，今年外幣存款可能根本沒增加。

另一家民營主管也說，美國升息就是要採取「緊縮」，一般來說，緊縮貨幣政策就是要讓資金回流美國，長期而言，外幣存款應該是一路走低；但在台灣則因各銀行祭出「台幣換成美元」的換匯享高利定存，加上台幣貶值的虛胖，導致以台幣計價的外幣存款餘額，3~4月不減反增。

據金管會5月底統計，全體國銀外存餘額12兆6048億元，較上月驟減1411.7億元，減額是2021年2月來、16個月最大，若以外存前十大銀行來看，剔除1月農曆春節因素外，僅中信銀、玉山銀2月到5月的外存款一路走高，其餘多數行庫則是增減互見。