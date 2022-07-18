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麗晶精品結合時尚與食尚 推出閃耀夏日購物節

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
麗晶獨家品牌GIANVITO ROSSI Minas綁帶高跟涼鞋。圖/麗晶精品提供
麗晶獨家品牌GIANVITO ROSSI Minas綁帶高跟涼鞋。圖/麗晶精品提供

麗晶精品搶攻夏日購物潮，7月27日至8月8集結多款獨家珠寶腕錶、夏日飄逸時尚新品與特選配件展開「閃耀夏日購物節」，消費2.5萬元起即可兌換五星餐券、品牌香水等特選好禮，使用美國運通、台新、國泰、花旗、聯邦及滙豐信用卡消費另有加碼贈品相送。

購物節期間，地下二樓展開BAO BAO ISSEY MIYAKE「DAZZLE．稜鏡幾何系列展覽並獨家限量販售，一樓中庭則有全台首間「Boucheron 寶詩龍Jardin d’Hiver花園咖啡館」以美食迎賓，邀請時尚與「食」尚愛好者蒞臨品賞。

麗晶精品有許多獨家品牌，例如被譽為「男裝界勞斯萊斯」的STEFANO RICCI推出手工巴拿馬帽，是為夏日整體造型加分的最佳時尚配件。ISSEY MIYAKE則推薦「Sow It and Let It Grow播種成長」系列，以幾何圖案和不規則的材料、渲染等的獨特製衣技法，詮釋植物生長過程的自然野性之美。GIANVITO ROSSI推薦Minas綁帶高跟涼鞋，以嶄新的輪廓與異材質拼接為夏天揭開序幕。ANNE FONTAINE則推薦充滿浪漫法國風情的VIOLETA蕾絲襯衫長裙。

美食方面，法國頂級巧克力JEAN-PAUL HEVIN推出宛如「巧克力界黑珍珠」的可可磚禮盒，品嘗到低調不失奢華的原始可可味。CAVIAR HOUSE&PRUNIER推出麗晶獨家的四款魚子醬－Oscietra、Paris、Saint James及Tradition，佐以香檳品嘗，豐富細膩的鮮味配上冷藏後的水涼帶來消暑的滿足感。麗晶獨家的北海道排隊鬆餅TSUBAKI SALON及紐約頂級貴婦甜點LADY M分別推出夏日限定的芒果雪粉厚鬆餅及百香果千層蛋糕，展現盛夏水果酸酸甜甜的沁涼滋味。

麗晶精品「閃耀夏日購物節」期間消費滿2.5萬元，可兌換限量晶華菁華-潘思亮從成長到重生的經營祕訣與哲思一本；單日消費滿5萬元，可兌換限量沐蘭SPA明星商品-甦活乾洗手噴霧；單日消費滿10萬元可兌換限量栢麗廳平日午晚餐雙人劵 。

消費滿20萬元可獲贈限量寶格麗森林之光男性淡香精60ml；消費滿30萬元，則可獲贈限量寶格麗歡沁玫香女性淡香精75ml；銀行消費回饋方面，美國運通的白金卡二倍積分、Centurion卡三倍積分回饋，及台新、國泰、花旗、聯邦及滙豐銀行卡友於麗晶精品購物亦可獲得禮劵回饋及滿額好禮。

麗晶獨家北海道排隊鬆餅TSUBAKI SALON 夏日限定的芒果雪粉厚鬆餅。圖/麗晶精品提供
麗晶獨家北海道排隊鬆餅TSUBAKI SALON 夏日限定的芒果雪粉厚鬆餅。圖/麗晶精品提供

麗晶 國泰 美國

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