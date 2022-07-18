玉山銀董座擬親飛東南亞 擴大海外布局

歷經兩年疫情，玉山金控子公司玉山銀董事長黃男州今（18）日指出，今年下半年規劃將飛往東南亞擴大海外布局，包括在北越希望規劃新的分支據點，採用分行型態，日本部分，鎖定九州，希望串聯台灣與九州客戶的金融平台服務。

黃男州指出，玉山目前在海外10個國家地區設立30個海外據點，包含柬埔寨UCB子行及玉山中國子行，洛杉磯、香港、新加坡、同奈、雪梨、布里斯本、仰光、東京等8家分行。

其中越南河內、越南胡志明及泰國曼谷共3家代表人辦事處，在今年3月更獲得台灣金管會核准，即將到九州福岡設立玉山的第二家日本分行，正積極向日本金融廳申請，希望能儘速為九州的企業提供服務。

黃男州表示，玉山銀耕耘越南市場，河內以及胡志明辦事處都已經被核准以及開設，並且設有同奈分行，但著眼越南地理位置狹長，希望能在北越設有分支據點，著眼分行型態，規劃再前進北越新設分行。

最後，金管會也已於今年3月核准玉山銀申請設立福岡分行，玉山銀已經向日本遞件申請，福岡在九州，玉山銀行今年也與九州金融集團旗下的鹿兒島銀行及肥後銀行，簽署合作備忘錄（MOU），黃男州指出，希望期望透過台日兩地金融機構的合作，為三方顧客提供更完整的金融服，串聯台灣與酒爭金融服務。