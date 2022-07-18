快訊

陳佩琪臉書沈寂4個月為陳時中「重出江湖」 網炸鍋：餌吃太急了

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

玉山銀董座擬親飛東南亞 擴大海外布局

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
玉山銀董事長黃男州（圖左）今（18）日致詞指出，相信台灣國外旅遊將逐步開放，此次玉山與旅遊生態圈結合，希望卡友刷卡在任何地方消費都可以成為旅遊基金。圖／楊筱筠 攝影
玉山銀董事長黃男州（圖左）今（18）日致詞指出，相信台灣國外旅遊將逐步開放，此次玉山與旅遊生態圈結合，希望卡友刷卡在任何地方消費都可以成為旅遊基金。圖／楊筱筠 攝影

歷經兩年疫情，玉山金控子公司玉山銀董事長黃男州今（18）日指出，今年下半年規劃將飛往東南亞擴大海外布局，包括在北越希望規劃新的分支據點，採用分行型態，日本部分，鎖定九州，希望串聯台灣與九州客戶的金融平台服務。

黃男州指出，玉山目前在海外10個國家地區設立30個海外據點，包含柬埔寨UCB子行及玉山中國子行，洛杉磯、香港、新加坡、同奈、雪梨、布里斯本、仰光、東京等8家分行。

其中越南河內、越南胡志明及泰國曼谷共3家代表人辦事處，在今年3月更獲得台灣金管會核准，即將到九州福岡設立玉山的第二家日本分行，正積極向日本金融廳申請，希望能儘速為九州的企業提供服務。

黃男州表示，玉山銀耕耘越南市場，河內以及胡志明辦事處都已經被核准以及開設，並且設有同奈分行，但著眼越南地理位置狹長，希望能在北越設有分支據點，著眼分行型態，規劃再前進北越新設分行。

最後，金管會也已於今年3月核准玉山銀申請設立福岡分行，玉山銀已經向日本遞件申請，福岡在九州，玉山銀行今年也與九州金融集團旗下的鹿兒島銀行及肥後銀行，簽署合作備忘錄（MOU），黃男州指出，希望期望透過台日兩地金融機構的合作，為三方顧客提供更完整的金融服，串聯台灣與酒爭金融服務。

玉山銀行 玉山金控 東南亞

延伸閱讀

易遊網攜玉山銀推聯名卡 揭跨年、賞櫻檔期詢問度大增

「台灣有事，就是日本有事」：日本眼中的台灣戰略地位

連越南選美皇后也宣傳 非法移工拉親友採農作17人落網

在台越南服飾店「拒接台灣客」 內行曝真相：身材差很多

相關新聞

股匯雙漲！新台幣終結連兩貶 匯銀主管：後市仍易貶難升

國內股匯雙漲，新台幣匯率今（18）日在台股大漲帶動下，終場升值3.2分，收在29.914元，終結連兩貶，不過匯市交投清淡...

兆豐銀加入混戰 「快閃5天」7%美元高利定存衝上4家

美元獨強，各銀行卯推美元高利定存，定存息愈喊愈高。兆豐銀今宣布，8月1日起推出限時快閃5天（8/1-8/5）、2個月期7...

壽險業上半年初年度保費僅4,576億 這款保單年減逾2成

國內壽險業上半年業績今（18）日出爐，據壽險公會公布統計，今年前6月壽險業初年度保費不到5,000億元、僅來到4,576...

買地又來不及開發 新壽今年累計挨罰500萬元

金管會今公告，新壽在2014年和2015年買入新北三重區土地，決議由自用改成投資用不動產，但表定改建旅館至今又未開發完成...

何時是投資黃金較佳時機？ 瑞銀揭金價回升時間點

瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管及亞太區外匯及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）指出，瑞銀將金價在今年的...

股匯雙漲！新台幣匯率升3.2分 收29.914元

股匯雙漲，新台幣兌美元匯率今（18）日以29.914元作收，升值3.2分，台北外匯經紀公司成交金額6.09億美元。今天上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。