買地又來不及開發 新壽今年累計挨罰500萬元
金管會今公告，新壽在2014年和2015年買入新北三重區土地，決議由自用改成投資用不動產，但表定改建旅館至今又未開發完成且有收益，導致取得素地已超過5年未完成開發，金管會祭出100萬罰鍰。
累計新壽光今年前7月，因為不動產投資，累計挨罰500萬元。
新壽3月因新板傑仕堡挨罰300萬元，7月初因北市中正區土地預定要蓋「豪宅」但中間變更設計，至今未開發完成，這次則因三重區土地要蓋三重水漾傑仕堡的「旅館」，也因未完成開發，後兩者都各挨罰200萬元。
依金管會規定，壽險業取得不動產必須即時利用且有收益，目前最低收益率因為升息而提升到2.47%；之前取得不動產也須依當時規定，計算最低收益率。
若是取得素地，需兩年內完成開發，若來不及者，也要專案申請延長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言