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買地又來不及開發 新壽今年累計挨罰500萬元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
累計新壽光今年前7月，因為不動產投資，累計挨罰500萬元。新壽／提供
累計新壽光今年前7月，因為不動產投資，累計挨罰500萬元。新壽／提供

金管會今公告，新壽在2014年和2015年買入新北三重區土地，決議由自用改成投資用不動產，但表定改建旅館至今又未開發完成且有收益，導致取得素地已超過5年未完成開發，金管會祭出100萬罰鍰。

累計新壽光今年前7月，因為不動產投資，累計挨罰500萬元。

新壽3月因新板傑仕堡挨罰300萬元，7月初因北市中正區土地預定要蓋「豪宅」但中間變更設計，至今未開發完成，這次則因三重區土地要蓋三重水漾傑仕堡的「旅館」，也因未完成開發，後兩者都各挨罰200萬元。

依金管會規定，壽險業取得不動產必須即時利用且有收益，目前最低收益率因為升息而提升到2.47%；之前取得不動產也須依當時規定，計算最低收益率。

若是取得素地，需兩年內完成開發，若來不及者，也要專案申請延長。

金管會 新壽 壽險業

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