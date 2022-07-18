何時是投資黃金較佳時機？ 瑞銀揭金價回升時間點

瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管及亞太區外匯及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）指出，瑞銀將金價在今年的9月底和12月底的預測值下調至1,600美元/盎司， 2023年6月底目標價將在1,650美元/盎司；鑒於當前的價格水準，現在看多黃金還為時過早，並依然建議為現有持倉提供保護，預計2023 年將是投資黃金較佳的時機。

Schnider指出，在過去三個月中，金價下跌了將近300 美元/盎司，預測是今年金價將走低，這符合實際情況，只不過下跌的速度比預期要快。

至於金價下滑何時觸底以及何時回升，則難以準確說出時間點，但以目前來看，金價應該會在今年下半年下滑及觸底，然後在2023 上半年開始回升，因此，瑞銀調整對未來12 個月的預測，預測金價在9 月底和12月底將在1,600 美元/盎司（原先預測分別為1,800 美元/盎司和1,700 美元/盎司）， 2023 年6月底將在1,650 美元/盎司（原先預測為1,700 美元/盎司）。

一個關鍵的問題是，如果經濟衰退風險增加，為什麼金價會下跌？施德銘說，從歷史上看，金價往往在經濟放緩的早期階段承壓，因為央行仍在或已經收緊政策，實際利率正在上升。這個情況將在政策利率下調時逆轉。預計今年實際利率將進一步走升，特別是隨著通膨風險在2022 年下半年消退。可預期的是，黃金ETF 將進一步出現平倉賣盤，建議在年底前對黃金長期頭寸的下行風險加以保護。然而，隨著美聯準會的立場轉鴿和美元回軟，預計2023 年將是購買黃金的較佳時機。