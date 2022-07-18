業界首創 中壽保戶智慧健康旅程管理服務

近年台南已成為智慧新都的代名詞，從南部科學園區聚落、沙崙綠能智慧科學城，到台灣第一座醫療創新園區的誕生，許多新創、科技產業讓在地文化延續，並落實至台南各個角落。

中國人壽（2823）、奇美醫療體系（奇美醫院、柳營奇美醫院與佳里奇美醫院）、成功大學數位生活科技研發中心及聯庭智能積極響應臺南市政府科技轉型理念，跨域聯手，推出業界首創全數位化的保戶智慧健康旅程管理服務，將保險、健康、醫療及照護，透過數位串聯將服務融入在保戶生活中。

18日於奇美醫學中心舉辦記者會，在台南市政府衛生局局長許以霖指導見證下，由奇美醫學中心院長邱仲慶、中國人壽總經理黃淑芬、成功大學數位生活科技研發中心主任莊坤達以及聯庭智能股份有限公司技術長白勝文共同出席，以數位串聯暖心服務，讓台南的保戶們能獲得更好的健康生活品質。

黃淑芬表示，保戶的健康一直是中壽最為關心及重視的事，秉持著「以客戶為中心」的精神，中壽以創新的「保健醫護」理念，讓完整的保險保障、健康、醫療及照護，整合融入在保戶服務中，豐富保戶的生活。

黃淑芬說，此次與台南當地醫療、學術領域領先地位的奇美醫學中心、成功大學數位生活科技研發中心聯手打造的「中壽保戶智慧健康旅程管理」服務，是業界首創將預防醫學的專屬健檢服務、醫療的專人門診預約、及癒後照護的行動理賠，以保戶健康為核心，透過數位資訊串聯在一起，讓流程流暢化、資料結構化，以及服務貼心化，享有安全、便捷、創新的保險體驗。

邱仲慶表示，感謝台南市政府的精心規畫，這些年透過數位治理的創新思維結合在地人文，以最佳的行動力將府城古都打造為現代化的智慧城市。奇美醫學中心認同醫療服務融入數位科技的重要性，長期以來不斷致力於智慧醫療技術的研發，並著實運用在臨床醫療實務。本次跨域合作服務的推出，跨接健康醫療、數位科技及金融保險三大領域，為產官學積極合作的最佳實證，也讓奇美醫學中心的核心價值「關懷、專業、效率」之精神更加落實。

莊坤達則指出，本次各方合作推出的智慧健康旅程管理服務，除了能讓民眾享有更便捷的就醫體驗及服務外，也強化了資安防護與個資保護，甚至連醫院及保險公司的實務作業都考量在內，成大的數位證書團隊在合作中將保險、醫療科技三個面向完整且安全的串聯，讓民眾既能享受便利的醫療科技服務之餘，個人的資訊及相關就醫記錄也能有更安全的保障，可謂一舉數得。

白勝文表示，聯庭智能為成功大學衍生新創公司，奠基於學術研發成果，致力於以數位創新提升民眾美好生活品質；此次非常榮幸有這個機會與奇美醫學中心、中國人壽和成功大學數位生活科技研發中心合作，以流通型數位證明協助串聯各方服務，提供合適的發證建置工具和公正第三方驗證稽核服務，進行資料加密，加速數位理賠服務，提升資訊流安全，在病人自主授權下，使得數位證書服務流程更加順暢透明。

藉由此次跨域的創新醫療照護服務模式，提升台南地區的數位科技力、增加產業競爭力並帶給臺南市民更完善的醫療體驗，讓更多人看見台南在新舊轉型蛻變中，所創造的獨特與新視野。面對未來，也將持續擘劃創新科技與醫療保險相結合的便捷服務體驗，與台南邁向科技新都的創新未來。